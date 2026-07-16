Cómo te amamos, Scaloneta. La tensión y la ilusión conviven en el aire desde que arrancó la Copa del Mundo. La Selección argentina se metió de nuevo en la final del Mundial tras vencer a Inglaterra por 2-1 en un partidazo de semifinales, y ahora se verá las caras contra España, que viene de derrotar 2-0 a Francia.
Acertó todo hasta acá: la contundente predicción de una famosa tarotista española para la final del Mundial
La tarotista, que acertó todo el camino de España en el Mundial, habló sobre la gran final ante Argentina y hay revuelo por su predicción
Y mientras los hinchas empiezan a preparar las cábalas para el choque decisivo, en las redes sociales se volvió viral la increíble predicción de una tarotista española que llenó de esperanzas a los de Messi y encendió las alarmas en el Viejo Continente.
La protagonista de este vaticinio es Irina Cuesta. Todo ocurrió el pasado 27 de junio, durante la última fecha de la fase de grupos, el mismo día en que el combinado argentino venció 3-1 a Jordania. Invitada a un programa de la televisión de su país, a la astróloga le preguntaron sin vueltas si España se consagraría campeona del mundo. Su respuesta con las cartas sobre la mesa dejó mudos a los panelistas.
Las cartas del tarot que ilusionan a la Selección argentina antes de la gran final del Mundial
Al tirar las cartas, Cuesta comenzó con cierta cautela: “España va a mejorar bastante; de hecho, su rendimiento va a ser muy alabado. Se va a hablar mucho de eso. Lo que pasa es que... mmm”. Sin embargo, la duda duró pocos segundos y enseguida fue contundente al mostrar el mazo: “¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas”.
Ante la sorpresa y la angustia del piso, la tarotista redobló la apuesta. “Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial”, sentenció, para luego profundizar su análisis antes de que se conocieran los cruces definitivos: “No sé si va a llegar a semifinales o a la final. Hay algo que frena a España. Llega casi hasta el final, pero se queda clavada. Creo que no gana”.
Como era de esperar, sus palabras, leídas hoy con el partido final ya confirmado, cobran un peso místico que hace que los hinchas argentinos se animen a ilusionarse.
Cuándo y dónde se juega la gran final entre Argentina y España por el Mundial 2026
La gran final del Mundial 2026, la primera edición de la historia disputada bajo el nuevo formato de 48 selecciones, se jugará este domingo 19 de julio a las 16 (hora de Argentina).
El escenario de este cruce histórico será el New Jersey Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. ¿Se cumplirá la profecía de las cartas de Irina y daremos la vuelta una vez más?