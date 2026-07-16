Acertó todo hasta acá: la contundente predicción de una famosa tarotista española para la final del Mundial

Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de todos los tiempos.

Las cartas del tarot que ilusionan a la Selección argentina antes de la gran final del Mundial

Al tirar las cartas, Cuesta comenzó con cierta cautela: “España va a mejorar bastante; de hecho, su rendimiento va a ser muy alabado. Se va a hablar mucho de eso. Lo que pasa es que... mmm”. Sin embargo, la duda duró pocos segundos y enseguida fue contundente al mostrar el mazo: “¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas”.

Ante la sorpresa y la angustia del piso, la tarotista redobló la apuesta. “Va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial”, sentenció, para luego profundizar su análisis antes de que se conocieran los cruces definitivos: “No sé si va a llegar a semifinales o a la final. Hay algo que frena a España. Llega casi hasta el final, pero se queda clavada. Creo que no gana”.

Los Lioneles. Scaloni y Messi, figuras excluyentes de la Selección Argentina de fútbol.

Como era de esperar, sus palabras, leídas hoy con el partido final ya confirmado, cobran un peso místico que hace que los hinchas argentinos se animen a ilusionarse.

Cuándo y dónde se juega la gran final entre Argentina y España por el Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026, la primera edición de la historia disputada bajo el nuevo formato de 48 selecciones, se jugará este domingo 19 de julio a las 16 (hora de Argentina).

Lamine Yamal, la gran figura de España.

El escenario de este cruce histórico será el New Jersey Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. ¿Se cumplirá la profecía de las cartas de Irina y daremos la vuelta una vez más?