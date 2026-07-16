Cómo es el ritual del cuchillo y las tijeras para que gane Argentina: qué significa y por qué tantos lo hacen

Para este ritual hay que colocar un cuchillo del lado del arco argentino y unas tijeras abiertas del lado del arco oponente. Imagen: Diario UNO.

¿Cómo funciona? Se pone un cuchillo del lado de Argentina y una tijera abierta del lado del oponente. El cuchillo es una representación para proteger y defender las energías del equipo argentino, aunque también simboliza ataque. La otra parte del rito, poner una tijera abierta del lado del contrincante, es para cortar el juego del rival y darle oportunidad a la Scaloneta.

Eso sí, hay que estar muy atento, cuando los equipos cambian de arco, también hay que cambiar de lado el cuchillo y la tijera.

Otros hinchas argentinos prenden una vela blanca o dorada y escriben una intención como "Que gane Argentina" y la rodean con sal gruesa. En muchas tradiciones, cada color de vela tiene su propia vibración energética y puede influir en la intención de un ritual o práctica espiritual.

Una vela blanca puede ser para purificar energías, atraer la paz y disolver las malas energías. El color dorado representa la energía del Sol y el oro, simbolizando la consagración y la victoria.

Algunas personas prenden una vela blanca intencionando que gane Argentina en cada partido. Imagen: Pixabay.

Quienes practican estos rituales o tienen estas creencias, la idea es manifestar, atraer buenas energías e intencionar un resultado. Muchas personas incluso lo combinan con la religión: rezan, ponen estampitas o imágenes de la Virgen.

¿Funcionan las cábalas y rituales energéticos?

No existe evidencia científica de que estos rituales puedan cambiar el resultado de un partido. Pero desde la psicología sí se sabe que pueden ayudar a reducir la ansiedad y dar una sensación de control frente a algo que no podemos manejar, pues.... ¿qué podemos hacer desde el living de casa?

Los mendocinos coparon las calles para festejar el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. Imagen: Marcelo Fernández Municipalidad de Capital.

Y quizás por eso, en cada partido de la Scaloneta, millones de argentinos seguimos haciendo exactamente las mismas cábalas. Por las dudas, por si funcionan.