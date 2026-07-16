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Mundial 2026

Cómo es el ritual del cuchillo y las tijeras para que gane Argentina: qué significa y por qué tantos lo hacen

Millones de argentinos ponen en práctica diferentes cábalas y rituales en cada partido de la Selección argentina. ¿Funcionan realmente?

Paula García
Por Paula García [email protected]
Muchos hinchas argentinos practican diferentes cábalas. Imagen: Diario UNO.

Muchos hinchas argentinos practican diferentes cábalas. Imagen: Diario UNO.

El fútbol es mucho más que un deporte para los argentinos: forma parte de nuestra identidad, de nuestros recuerdos y de quiénes somos como país. Y cada vez que juega la Selección argentina, aparecen las cábalas, los rituales y las promesas por parte de millones de hinchas.

Algunos usan usan siempre la misma camiseta y no la lavan, comen siempre el mismo menú: asado, picada o empanadas. Otras personas eligen sentarse en el mismo lugar y la misma silla, e incluso dejan el mismo volumen en la televisión o hasta escriben una serie de mensajes en el grupo de WhatsApp para “mufar" (transmitir mala suerte) al oponente.

Los rituales y creencias de los argentinos para este Mundial

Muchos hinchas argentinos (incluidos algunos periodistas de Diario UNO), practican la manifestación, rituales espirituales y le piden al universo. Por ejemplo, para el partido de Argentina vs Egipto, en el momento de mayor tensión cuando la Scaloneta perdía, en la redacción decidimos poner en práctica el clásico rito del cuchillo y las tijeras.

Para este ritual hay que colocar un cuchillo del lado del arco argentino y unas tijeras abiertas del lado del arco oponente. Imagen: Diario UNO.

Para este ritual hay que colocar un cuchillo del lado del arco argentino y unas tijeras abiertas del lado del arco oponente. Imagen: Diario UNO.

¿Cómo funciona? Se pone un cuchillo del lado de Argentina y una tijera abierta del lado del oponente. El cuchillo es una representación para proteger y defender las energías del equipo argentino, aunque también simboliza ataque. La otra parte del rito, poner una tijera abierta del lado del contrincante, es para cortar el juego del rival y darle oportunidad a la Scaloneta.

Eso sí, hay que estar muy atento, cuando los equipos cambian de arco, también hay que cambiar de lado el cuchillo y la tijera.

Otros hinchas argentinos prenden una vela blanca o dorada y escriben una intención como "Que gane Argentina" y la rodean con sal gruesa. En muchas tradiciones, cada color de vela tiene su propia vibración energética y puede influir en la intención de un ritual o práctica espiritual.

Una vela blanca puede ser para purificar energías, atraer la paz y disolver las malas energías. El color dorado representa la energía del Sol y el oro, simbolizando la consagración y la victoria.

Algunas personas prenden una vela blanca intencionando que gane Argentina en cada partido. Imagen: Pixabay.

Algunas personas prenden una vela blanca intencionando que gane Argentina en cada partido. Imagen: Pixabay.

Quienes practican estos rituales o tienen estas creencias, la idea es manifestar, atraer buenas energías e intencionar un resultado. Muchas personas incluso lo combinan con la religión: rezan, ponen estampitas o imágenes de la Virgen.

¿Funcionan las cábalas y rituales energéticos?

No existe evidencia científica de que estos rituales puedan cambiar el resultado de un partido. Pero desde la psicología sí se sabe que pueden ayudar a reducir la ansiedad y dar una sensación de control frente a algo que no podemos manejar, pues.... ¿qué podemos hacer desde el living de casa?

Los mendocinos coparon las calles para festejar el pase de la Selecci&oacute;n argentina a la final del Mundial 2026. Imagen: Marcelo Fern&aacute;ndez Municipalidad de Capital.

Los mendocinos coparon las calles para festejar el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. Imagen: Marcelo Fernández Municipalidad de Capital.

Y quizás por eso, en cada partido de la Scaloneta, millones de argentinos seguimos haciendo exactamente las mismas cábalas. Por las dudas, por si funcionan.

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