"El método Scaloni", el documental que muestra al DT y a Messi en la cocina del campeón mundial

El Método Scaloni, en Flow.

El documental reúne a Messi, Scaloni y otras figuras del fútbol

Entre los testimonios aparecen el propio Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico, además de reconocidos referentes como Diego "Cholo" Simeone y José Pekerman, entre otros.

La serie también cuenta con la participación de varios de los futbolistas que levantaron la Copa del Mundo: Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Más allá del recorrido deportivo, El método Scaloni profundiza en la construcción de un grupo que hizo de la unión, la resiliencia y el compromiso su principal fortaleza. La producción muestra cómo se consolidó una identidad colectiva que terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

Con material nunca antes difundido y la voz de sus principales protagonistas, el documental ofrece una mirada desde adentro sobre el proceso que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial y explica por qué el ciclo encabezado por Scaloni quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas. Está dirigida por Diego Peskins y realizada en coproducción con Virgen Films y BMC Consultores.