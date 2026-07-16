La conquista del Mundial Qatar 2022 marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino. Ahora, con otra final del mundo a la vuelta de la esquina frente a España por la Copa 2026, los fanáticos tienen la posibilidad de conocer qué ocurrió detrás de aquel logro con El método Scaloni, una serie documental que ya se encuentra disponible en la plataforma Flow.
"El método Scaloni", el documental que muestra al DT y a Messi en la cocina del campeón mundial
La producción ya está disponible y muestra, con imágenes inéditas y testimonios exclusivos, cómo se forjó la Selección que conquistó Qatar 2022
La producción está compuesta por tres episodios de 30 minutos y pone el foco en el liderazgo de Lionel Scaloni, el entrenador que llevó a la Selección Argentina a conquistar su tercera Copa del Mundo.
A través de entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y relatos de quienes protagonizaron el proceso, el documental reconstruye el camino del equipo de Messi desde sus momentos más desafiantes hasta la consagración en el Lusail de Qatar.
El documental reúne a Messi, Scaloni y otras figuras del fútbol
Entre los testimonios aparecen el propio Lionel Scaloni y los integrantes de su cuerpo técnico, además de reconocidos referentes como Diego "Cholo" Simeone y José Pekerman, entre otros.
La serie también cuenta con la participación de varios de los futbolistas que levantaron la Copa del Mundo: Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Más allá del recorrido deportivo, El método Scaloni profundiza en la construcción de un grupo que hizo de la unión, la resiliencia y el compromiso su principal fortaleza. La producción muestra cómo se consolidó una identidad colectiva que terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.
Con material nunca antes difundido y la voz de sus principales protagonistas, el documental ofrece una mirada desde adentro sobre el proceso que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial y explica por qué el ciclo encabezado por Scaloni quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas. Está dirigida por Diego Peskins y realizada en coproducción con Virgen Films y BMC Consultores.
En pocas palabras
- Documental: se estrena "El método Scaloni" en Flow, detallando la cocina del campeón mundial.
- Contenido: la serie de tres episodios explora el liderazgo de Lionel Scaloni y el camino a la tercera Copa del Mundo.
- Protagonistas: incluye testimonios de Scaloni, su cuerpo técnico, Lionel Messi y otros jugadores clave.