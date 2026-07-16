"¿Crees que lo pasaste mal? Vi a Inglaterra perder contra Argentina en Buenos Aires": la crónica de un periodista inglés

Adam Hathaway es un periodista del diario inglés The Independent. Pero el partido entre Argentina e Inglaterra no lo vio en su país, sino en pleno Buenos Aires, rodeado de 150.000 argentinos.
Argentina e Inglaterra se enfrentaron este miércoles por las semifinales de la Copa del Mundo y un periodista inglés lo vio rodeado de 150.000 hinchas argentinos en Buenos Aires
Adam Hathaway es un periodista del diario inglés The Independent. Pero el partido entre Argentina e Inglaterra no lo vio en su país, sino en pleno Buenos Aires, rodeado de 150.000 argentinos.
El periodista inglés formó parte de un grupo de periodistas de su país que viajaron a Argentina y vio la semifinal en pantalla gigante para luego escribir la crónica, que llevó el título: "¿Crees que lo pasaste mal? Vi a Inglaterra perder contra Argentina en Buenos Aires".
"Alguna vez te has sentido solo? Imagina a uno de los siete periodistas ingleses en un parque a las afueras de Buenos Aires cuando Argentina acaba de eliminar a tu equipo del Mundial. Imagínate ser siete caras tristes en un mar de delirio azul y blanco con 150.000 lugareños enloquecidos mientras el hombre del micrófono lidera a las hordas en un cántico de "¡Messi, Messi!", comenzó el periodista su artículo.
El periodista se encargó de mostrar el fanatismo argentino y contó lo que ocurría en cada momento del partido:
"El marcador estaba empatado al descanso y, por el momento, todo iba bien. Pero la afición argentina se estaba animando con fuerza antes de que Anthony Gordon los silenciara con su gol a los 55 minutos. Cuando el balón entró en la portería en Atlanta, se podía oír el silencio en Sudamérica; incluso el puñado de aficionados ingleses que llevaban brazaletes de prensa contuvieron sus vítores.
Y todos sabemos lo que sucede después. Siempre pasa con Inglaterra: 60 años de sufrimiento y la cuenta sigue, y muchas vidas quedan marcadas por lo que ocurre en los Mundiales. Y todos sabemos lo que suele pasar cuando Inglaterra juega contra Argentina", afirmó en su artículo, en el que termina contando donde ha visto cada partido entre ambas selecciones a lo largo de la historia.
Lo cierto es que Argentina ganó 2 a 1 y jugará la final este domingo contra España, mientras que Inglaterra cerrará su participación este sábado contra Francia, al que enfrentará por el tercer puesto, aunque el sentimiento ya no será el mismo para los ingleses.