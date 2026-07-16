"¿Crees que lo pasaste mal? Vi a Inglaterra perder contra Argentina en Buenos Aires": la crónica de un periodista inglés

El periodista se encargó de mostrar el fanatismo argentino y contó lo que ocurría en cada momento del partido:

"El marcador estaba empatado al descanso y, por el momento, todo iba bien. Pero la afición argentina se estaba animando con fuerza antes de que Anthony Gordon los silenciara con su gol a los 55 minutos. Cuando el balón entró en la portería en Atlanta, se podía oír el silencio en Sudamérica; incluso el puñado de aficionados ingleses que llevaban brazaletes de prensa contuvieron sus vítores.

Y todos sabemos lo que sucede después. Siempre pasa con Inglaterra: 60 años de sufrimiento y la cuenta sigue, y muchas vidas quedan marcadas por lo que ocurre en los Mundiales. Y todos sabemos lo que suele pasar cuando Inglaterra juega contra Argentina", afirmó en su artículo, en el que termina contando donde ha visto cada partido entre ambas selecciones a lo largo de la historia.

Lo cierto es que Argentina ganó 2 a 1 y jugará la final este domingo contra España, mientras que Inglaterra cerrará su participación este sábado contra Francia, al que enfrentará por el tercer puesto, aunque el sentimiento ya no será el mismo para los ingleses.