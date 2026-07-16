El relato y el lamento inglés por los goles y la victoria de Argentina contra Inglaterra: "El dolor continúa"

Los relatos argentinos de la victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra son emocionantes, pero hay cierto morbo en escuchar cómo los locutores ingleses cantaron los goles de Argentina y su reacción al final del partido.
Uno de los relatos que se hizo viral puso en duda la posición de Leo Messi en el gol de Enzo Fernández, pero vale destacar que el relator también se rindió ante la calidad del disparo del jugador del Chelsea.
En tanto, en otro relato, se destaca el sentimiento de los ingleses al terminar el partido y cómo se lamentaron de haber quedado afuera en semifinales.
El relator cargó contra el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, responsabilizándolo de la derrota por 2 a 1 que le propinó Argentina. "El peso y el dolor continúa para el fútbol inglés. Más pesar en semifinales, mientras que Argentina hace lo que siempre hace, lo que hace mejor que cualquier Selección internacional que haya existido antes. Ahora van seis de seis en semifinales y defenderán su corona el domingo", manifiesta el relator, que añadió varios halagos a la actuación de los jugadores de Argentina.
Cuándo es la final entre Argentina y España
Las selecciones de Argentina y España se enfrentarán este domingo a partir de las 16. Argentina irá en busca de agregar una cuarta estrella a su camiseta, mientras que España quiere la segunda para su federación
Solo existe un antecedente de partidos entre ambos por mundiales. Fue en la Copa del Mundo organizada por Inglaterra en 1966.
En aquella oportunidad, ambas selecciones se enfrentaron en la primera ronda y se impuso Argentina por 2 a 1, con dos goles de Luis Fabián Artime.
En tanto, Francia e Inglaterra van a jugar por el tercer y el cuarto puesto el día sábado a las 18.
En pocas palabras
- Relatos ingleses: Se viralizaron los relatos británicos de los goles de Argentina y el lamento por la derrota.
- Calidad del gol: El relator inglés reconoció la calidad del gol de Enzo Fernández, a pesar de las dudas iniciales.
- Crítica a Tuchel: Un relator responsabilizó al técnico inglés Thomas Tuchel por la derrota ante Argentina.