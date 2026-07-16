El relato y el lamento inglés por los goles y la victoria de Argentina contra Inglaterra: "El dolor continúa"

El relator cargó contra el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, responsabilizándolo de la derrota por 2 a 1 que le propinó Argentina. "El peso y el dolor continúa para el fútbol inglés. Más pesar en semifinales, mientras que Argentina hace lo que siempre hace, lo que hace mejor que cualquier Selección internacional que haya existido antes. Ahora van seis de seis en semifinales y defenderán su corona el domingo", manifiesta el relator, que añadió varios halagos a la actuación de los jugadores de Argentina.

Cuándo es la final entre Argentina y España

Las selecciones de Argentina y España se enfrentarán este domingo a partir de las 16. Argentina irá en busca de agregar una cuarta estrella a su camiseta, mientras que España quiere la segunda para su federación

Solo existe un antecedente de partidos entre ambos por mundiales. Fue en la Copa del Mundo organizada por Inglaterra en 1966.

En aquella oportunidad, ambas selecciones se enfrentaron en la primera ronda y se impuso Argentina por 2 a 1, con dos goles de Luis Fabián Artime.

En tanto, Francia e Inglaterra van a jugar por el tercer y el cuarto puesto el día sábado a las 18.