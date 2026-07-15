México y España rendidos a los pies de la Scaloneta: así reaccionaron los principales diarios al triunfo de Argentina

La Afición: “¡Por el bicampeonato! Argentina clasifica a la Final del Mundial 2026 tras remontar a Inglaterra”

La Afición, perteneciente al prestigioso medio Milenio, también puso énfasis en la búsqueda del bicampeonato por parte de la Selección Argentina. “La Albiceleste liderada por Lionel Messi buscará su segundo título consecutivo de la Copa del Mundo”, escribieron los mexicanos.

Así reaccionaron los principales diarios de España al triunfo de Argentina frente a Inglaterra

Marca: “Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos... ¡y habrá Finalíssima!”

Marca, uno de los principales diario de España y Europa, puso énfasis en los minutos en los que el equipo de Messi dio vuelta el resultado y consiguió la remontada. “Habrá Finalíssima. Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del mundo remontó en siete minutos (Enzo en el 85' y Lautaro en el 92') el gol inicial de Gordon”, escribieron desde el medio europeo.

El País: “Argentina, una gran campeona que desafía a España tras remontar a Inglaterra”

El diario español El País llenó de laureles a la Selección Argentina. “A España le espera la campeona del mundo, de América y del orgullo. Nadie se rebela como ella contra su propia muerte. Lo volvió a hacer en las semifinales, pero con una diferencia sustancial respecto a las penurias que sufrió con Cabo Verde, Egipto y Suiza: esta vez no sobrevivió a su precariedad, sino que desató una tormenta de fútbol que se comió a una selección inglesa muy cicatera”, escribieron desde el mencionado medio.

La Vanguardia: “El corazón lleva a Argentina a la final del Mundial”

El diario La Vanguardia remarcó la valentía que tuvo Argentina para imponerse ante Inglaterra y clasificar a la final. “En otra remontada para la posteridad, la albiceleste elimina a una Inglaterra rácana y defenderá el título contra España”, profundizó el mencionado portal.