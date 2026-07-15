ssssCon el corazón en la mano y la pelota en los pies. Argentina venció sobre el cierre a Inglaterra en las semifinales de Mundial 2026 y accedió a la final del máximo certamen a nivel selecciones. Así reaccionaron los principales medios de México y España al triunfo de la Scaloneta ante los Three Lions.
México y España rendidos a los pies de la Scaloneta: así reaccionaron los principales diarios al triunfo de Argentina
Una vez consumada la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra por 2 a 1, los principales portales de México y España se rindieron a los pies de la Scaloneta
Así reaccionaron los principales diarios de México al triunfo de Argentina frente a Inglaterra
Excelsior: “De la Mano de Dios al pie de Messi: Argentina derrota a Inglaterra y vuelve a una final del Mundial”
Excelsior destacó la aparición de Messi en un partido que pintaba para alargue, asistiendo al Toro Martínez, para que Argentina remonte el partido contra Inglaterra. “Lionel Messi apareció en el momento decisivo con una asistencia histórica para Lautaro Martínez y Argentina remontó 2-1 ante Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España por el título”, dijo el citado medio.
La Jornada: “Argentina vence 2-1 a Inglaterra y consigue su pase vertiginoso a la final del Mundial; buscará el bicampeonato”
Por su parte, el diario La Jornada también puso énfasis en la sufrida victoria en los últimos minutos y la lucha por el segundo título mundial de manera consecutiva. “Lionel Messi no necesita marcar goles para darle el triunfo a Argentina. El ariete se encargó de leer el momento oportuno para enviar los pases precisos con los que la Albiceleste se impuso 2-1 de manera agónica ante Inglaterra, un duelo simbólico que supera la rivalidad deportiva, para conseguir el boleto a la final del Mundial 2026 con la aspiración del bicampeonato”, analizó el mencionado medio.
La Afición: “¡Por el bicampeonato! Argentina clasifica a la Final del Mundial 2026 tras remontar a Inglaterra”
La Afición, perteneciente al prestigioso medio Milenio, también puso énfasis en la búsqueda del bicampeonato por parte de la Selección Argentina. “La Albiceleste liderada por Lionel Messi buscará su segundo título consecutivo de la Copa del Mundo”, escribieron los mexicanos.
Así reaccionaron los principales diarios de España al triunfo de Argentina frente a Inglaterra
Marca: “Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos... ¡y habrá Finalíssima!”
Marca, uno de los principales diario de España y Europa, puso énfasis en los minutos en los que el equipo de Messi dio vuelta el resultado y consiguió la remontada. “Habrá Finalíssima. Habrá final de España contra la mejor Selección del mundo, mientras La Roja no demuestre lo contrario. En una remontada heroica (de nuevo), la vigente campeona del mundo remontó en siete minutos (Enzo en el 85' y Lautaro en el 92') el gol inicial de Gordon”, escribieron desde el medio europeo.
El País: “Argentina, una gran campeona que desafía a España tras remontar a Inglaterra”
El diario español El País llenó de laureles a la Selección Argentina. “A España le espera la campeona del mundo, de América y del orgullo. Nadie se rebela como ella contra su propia muerte. Lo volvió a hacer en las semifinales, pero con una diferencia sustancial respecto a las penurias que sufrió con Cabo Verde, Egipto y Suiza: esta vez no sobrevivió a su precariedad, sino que desató una tormenta de fútbol que se comió a una selección inglesa muy cicatera”, escribieron desde el mencionado medio.
La Vanguardia: “El corazón lleva a Argentina a la final del Mundial”
El diario La Vanguardia remarcó la valentía que tuvo Argentina para imponerse ante Inglaterra y clasificar a la final. “En otra remontada para la posteridad, la albiceleste elimina a una Inglaterra rácana y defenderá el título contra España”, profundizó el mencionado portal.