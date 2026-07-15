En un partido no apto para cardíacos, la Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en una ráfaga de buen fútbol y goles. La eliminación de Mundial 2026 (aunque podrán pelear por el tercer puesto ante Francia) no cayó para nada bien en los hinchas de Inglaterra, aunque en líneas generales quedaron conformes por la performance demostrado a lo largo de casi un mes de competencia.
Qué dicen los hinchas ingleses del triunfo de Argentina y el pase a la final del Mundial 2026
Pese a la derrota, en redes sociales se mostraron mensajes de apoyo al combinado británico tras la derrota de este miércoles
Esto dijeron los hinchas de Inglaterra luego de la eliminación en manos de Argentina
En su cuenta de X (Twitter), el combinado británico dejó un sentido mensaje dedicado a sus hinchas: “Estamos completamente destrozados porque nuestro sueño termina aquí, pero tan orgullosos de este grupo, nuestro personal y ustedes – nuestros increíbles fans. Su apoyo en Norteamérica y en casa ha sido nada menos que increíble. Gracias”.
En respuesta a esto, los aficionados británicos se mostraron conformes por lo logrado hasta ahora. “Perder una gran eliminatoria siempre es difícil de aceptar. Sin embargo, la verdadera excelencia deportiva se mide por la capacidad de competir al más alto nivel e inspirar a una nación. Los chicos lo intentarán de nuevo en 2030”, dijo un hincha inglés en la mencionada red social.
Mientras que otro predijo: “Nosotros ganaremos la Euro 2028”, con una imagen en donde se puede ver abrazados a Harry Kane y Jude Bellingham, los dos goleadores de Inglaterra en este Mundial 2026.
Más allá del emocionante posteo, los aficionados ingleses también demostraron su enojo por dejar pasar una oportunidad única de llegar a una final de mundo y conseguir su segundo trofeo (el primero fue en 1966, en su casa, tras vencer a Alemania Federal). De hecho, un hincha británico pidió la renuncia de Tomas Tuchel y pidió la contratación de Pep Guardiola para encabezar un nuevo proyecto en la Selección de Inglaterra.
Finalmente, en Instagram también se vieron mensajes de apoyo al equipo luego de un aceptable papel en el Mundial 2026. "Orgullosos de este plantel" y "Qué semanas tan increíbles" fueron algunos de los mensajes que se vieron publicados en la red social de Meta.