Qué dicen los hinchas ingleses del triunfo de Argentina y el pase a la final del Mundial 2026

Mientras que otro predijo: “Nosotros ganaremos la Euro 2028”, con una imagen en donde se puede ver abrazados a Harry Kane y Jude Bellingham, los dos goleadores de Inglaterra en este Mundial 2026.

Más allá del emocionante posteo, los aficionados ingleses también demostraron su enojo por dejar pasar una oportunidad única de llegar a una final de mundo y conseguir su segundo trofeo (el primero fue en 1966, en su casa, tras vencer a Alemania Federal). De hecho, un hincha británico pidió la renuncia de Tomas Tuchel y pidió la contratación de Pep Guardiola para encabezar un nuevo proyecto en la Selección de Inglaterra.

Finalmente, en Instagram también se vieron mensajes de apoyo al equipo luego de un aceptable papel en el Mundial 2026. "Orgullosos de este plantel" y "Qué semanas tan increíbles" fueron algunos de los mensajes que se vieron publicados en la red social de Meta.