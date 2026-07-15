Los hinchas de la Selección argentina deliraron a la salida del Mercedes-Benz Stadium

A la salida del estadio, los hinchas de la Selección argentina enfrentaron los micrófonos de Ovación expresaron sus emociones luego de un partido que quedará grabado a fuego en la historia de nuestro fútbol.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

La Selección argentina llegó con vida al octavo partido de la Copa del Mundo. Recordando que en la actual edición, para ser campeón, los seleccionados deberán completar un juego más que en la edición del 2022, cuando eran siete.

Tras dejar en el camino a Inglaterra durante la jornada de este miércoles, la Albiceleste sacó boleto para disputar la gran final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección argentina jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con España se disputará en el MetLife Stadium de New York.