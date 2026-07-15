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Mundial 2026

Los hinchas de la Selección argentina deliraron a la salida del Mercedes-Benz Stadium

La Selección argentina se lo dio vuelta a Inglaterrra y se metió en la final del Mundial 2026. Los hinchas de la Albiceleste festejaron en Atlanta

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Los hinchas de la Selección argentina festejaron en Atlanta.

Los hinchas de la Selección argentina festejaron en Atlanta.

La Selección argentina remontó un partido histórico ante Inglaterra en Atlanta y se metió en la final del Mundial 2026. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con asistencia de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el marcador y desató la locura de los hinchas.

Apenas el árbitro decretó el final, las tribunas del imponente Mercedes-Benz Stadium se convirtieron en una sucursal del manicomio. Miles de fanáticos, con las camisetas celestes y blancas empapadas de sudor y lágrimas, se fundieron en abrazos eternos.

El verdadero carnaval se trasladó inmediatamente a la salida del estadio. "¡El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar!", fue el tema que sonó con fuerza durante la jornada de este miércoles.

A la salida del estadio, los hinchas de la Selección argentina enfrentaron los micrófonos de Ovación expresaron sus emociones luego de un partido que quedará grabado a fuego en la historia de nuestro fútbol.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

La Selección argentina llegó con vida al octavo partido de la Copa del Mundo. Recordando que en la actual edición, para ser campeón, los seleccionados deberán completar un juego más que en la edición del 2022, cuando eran siete.

Tras dejar en el camino a Inglaterra durante la jornada de este miércoles, la Albiceleste sacó boleto para disputar la gran final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección argentina jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con España se disputará en el MetLife Stadium de New York.

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