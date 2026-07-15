Los Pumitas vs. Australia por el 7mo puesto del Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, finalizarán su participación en el Mundial M20 este viernes 17 de julio cuando enfrenten a Australia por el séptimo puesto.
Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, finalizarán su participación en el Mundial M20
Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, finalizarán su participación en el Mundial M20 este viernes 17 de julio cuando enfrenten a Australia por el séptimo puesto.
El encuentro se jugará en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia, y podrá seguirse desde las 11 hora argentina por ESPN y Disney Plus.
Bautista Salinas y Federico Serpa, máximo goleador del Mundial hasta el momento, serán titulares y tanto Laureano Valle como Tomás Canedo estarán entre los suplentes del seleccionado nacional.
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