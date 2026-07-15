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Los Pumitas vs. Australia por el 7mo puesto del Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, finalizarán su participación en el Mundial M20

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Salinas estará como titular, como en todo el Mundial.

Salinas estará como titular, como en todo el Mundial.

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, finalizarán su participación en el Mundial M20 este viernes 17 de julio cuando enfrenten a Australia por el séptimo puesto.

El encuentro se jugará en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia, y podrá seguirse desde las 11 hora argentina por ESPN y Disney Plus.

Bautista Salinas y Federico Serpa, máximo goleador del Mundial hasta el momento, serán titulares y tanto Laureano Valle como Tomás Canedo estarán entre los suplentes del seleccionado nacional.

Los Pumitas en Mundial M20

  • vs Estados Unidos 78-14
  • vs Irlanda 62-40
  • vs Inglaterra 38-40
  • Semifinal por el 5to al 8vo puesto vs Escocia 26-44
  • Partido por el 7mo puesto – Viernes 17 de julio | 11:00 h (hora argentina) vs Australia

La formación de Los Pumitas ante Australia

  • 1 FARÍAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)
  • 2 CÚNEO CAMARGO, Manuel (San Juan RC)
  • 3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
  • 4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • 5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe RC)
  • 6 DANDE, Tomás (Huirapuca - Tucumán) (capitán)
  • 7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
  • 8 CAÑAS, Basilio (CAE – Entre Ríos)
  • 9 PREUMAYR, Juan (Jockey - Rosario)
  • 10 SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 11 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • 12 COLL, Pedro (Tigres - Salta) (vicecapitán)
  • 13 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • 14 LESCANO, Bautista (CAE – Entre Ríos)
  • 15 PFISTER, Simón (Tucumán RC)

Suplentes

  • 16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
  • 17 VALLE, Laureano (Mendoza RC)
  • 18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • 19 ROCHA, Tiziano (Alumni)
  • 20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing)
  • 21 REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa)
  • 22 GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)
  • 23 CANEDO, Tomás (Mendoza RC)

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