La ciencia sabe que los humanos tenemos un sexto sentido: para qué sirve

La ciencia asegura que el sexto sentido es real, aunque no todos lo aceptan.

Un estudio descubrió diferencias notables entre sexos respecto a la precisión interoceptiva. Las mujeres mostraron menor exactitud al registrar su ritmo cardíaco. El hallazgo podría explicar una mayor prevalencia de cuadros depresivos femeninos desde la pubertad. Otra prueba médica evaluó el estado de ánimo frente al hambre. Quienes percibían correctamente sus necesidades internas mantenían un humor estable.

Un sentido bajo constante debate

Científicos evaluaron a pacientes con anorexia nerviosa mediante el suministro de píldoras vibratorias ingeribles. Los resultados probaron que los afectados presentaban grandes dificultades para detectar el hambre genuina debido a un procesamiento nervioso alterado. El inconveniente persistía incluso tras la recuperación del peso normal, complicando la superación clínica del trastorno alimentario.

El ámbito académico mantiene fuertes discusiones sobre los alcances reales de la interocepción. Profesionales de institutos tecnológicos consideran excesivo agrupar fenómenos físicos complejos bajo un mismo término, mientras otros especialistas sugieren que los humanos poseen docenas de capacidades perceptivas.