¿Por qué las bananas se ponen de color negro cuando pasa el tiempo?

Científicamente hablando: ¿por qué las bananas se ponen marrones?

La banana es una fruta comestible que forma parte del grupo de las bayas. Crece en plantas enormes del género Musa que se desarrollan en ambientes más bien tropicales. Es un alimento muy nutritivo, proporciona energía de absorción rápida, mejora la digestión y ayuda a controlar la presión arterial.

La ciencia puede explicar por qué la banana se oscurece cuando pasa el tiempo. Claramente tiene que ver con un proceso de maduración natural, pero por una razón específica en la banana es más evidente.

La banana es una fruta climatérica. Esto significa que la fruta sigue madurando incluso luego de ser cortada o cosechada. Este tipo de fruta, cuando le retiramos la piel y la cortamos en rodaja, tiende a oscurecerse por el contacto con el oxígeno, es decir, se oxida.

El etileno es una hormona vegetal que acelera la maduración de la fruta.

Este proceso de oxidación ocurre por varias razones, pero por una principal: la presencia de gas etileno. El gas etileno es liberado de forma natural por las bananas. Cuando se acumula o se mezcla con el gas de otras frutas climatéricas, el proceso de maduración se acelera.

La temperatura también modifica este proceso. El frío de la heladera destruye las paredes celulares de la piel de la banana y favorece la liberación de una enzima que, al entrar en contacto con el oxígeno, crea manchas marrones en la fruta. Esta pigmentación es una mezcla de dos factores: el gas etileno que la madura y la polifenoloxidasa que la oscurece.

¿Una banana en ese estado se puede comer?

Es perfectamente seguro comer las bananas maduras o con manchas marrones en la cáscara. Quizás en su interior tiene manchas de maduración que a algunos pueden resultar desagradables, pero se pueden usar para budines o licuados.

Paltas y bananas liberan gas etileno.

Para retrasar el oscurecimiento de la fruta, se deben guardar fuera de la heladera, en una bolsa individual, alejadas de las paltas o manzanas y con el tallo cubierto para reducir la emisión de etileno.