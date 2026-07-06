Ni bolsa ni papel aluminio: cómo guardar las bananas para evitar que se pongan marrones

Las bananas son una de las frutas más consumidas por su sabor y su aporte nutricional. Sin embargo, también son una de las que maduran con mayor rapidez, lo que provoca que en pocos días la cáscara comience a oscurecerse y la pulpa pierda firmeza. Para evitar que esto suceda, hoy aprenderás un truco infalible.
El truco que jamás falla para evitar que las bananas maduren en pocas horas
Aunque muchas personas recurren a guardarlas en bolsas o envolverlas papel aluminio para intentar prolongar su conservación, existe un truco mucho más efectivo que puede ayudar a mantener a esta fruta en buen estado durante más tiempo.
El secreto consiste en utilizar papel film para envolver los tallos de cada banana de manera individual. Se trata de un truco muy sencillo que actúa directamente sobre el proceso natural de maduración de la fruta.
La explicación está en el etileno, un gas que las bananas producen de forma natural. Esta sustancia se libera principalmente a través del tallo y es la encargada de acelerar la maduración no solo de la propia fruta, sino también de las que se encuentran cerca.
Por ese motivo, cuando las bananas permanecen unidas en un mismo racimo, el proceso se intensifica y todas maduran a mayor velocidad.
Para retrasar este efecto, lo primero que se recomienda es separar cada banana del racimo. Luego, hay que envolver el tallo de cada una con un trozo de papel film, procurando que quede bien ajustado. De esta forma se reduce la liberación y propagación del etileno, lo que ayuda a conservar el color, la textura y el sabor durante más días.
Este truco resulta mucho más eficaz que cubrir el racimo completo con film transparente, ya que cada fruta continúa produciendo etileno de forma independiente. Al sellar los tallos uno por uno, el gas queda más contenido y la maduración se vuelve más lenta.
Además de aplicar este truco, es conveniente almacenar las bananas en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. También es recomendable mantenerlas separadas de otras frutas como manzanas, peras o paltas, ya que estas también liberan etileno y pueden acelerar el proceso de maduración.