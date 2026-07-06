Ni bolsa ni papel aluminio: cómo guardar las bananas para evitar que se pongan marrones

El truco para que las bananas no maduren rápidamente.

La explicación está en el etileno, un gas que las bananas producen de forma natural. Esta sustancia se libera principalmente a través del tallo y es la encargada de acelerar la maduración no solo de la propia fruta, sino también de las que se encuentran cerca.

Por ese motivo, cuando las bananas permanecen unidas en un mismo racimo, el proceso se intensifica y todas maduran a mayor velocidad.

Para retrasar este efecto, lo primero que se recomienda es separar cada banana del racimo. Luego, hay que envolver el tallo de cada una con un trozo de papel film, procurando que quede bien ajustado. De esta forma se reduce la liberación y propagación del etileno, lo que ayuda a conservar el color, la textura y el sabor durante más días.

Pocas personas conocen este truco. Foto: Gemini

Este truco resulta mucho más eficaz que cubrir el racimo completo con film transparente, ya que cada fruta continúa produciendo etileno de forma independiente. Al sellar los tallos uno por uno, el gas queda más contenido y la maduración se vuelve más lenta.

Además de aplicar este truco, es conveniente almacenar las bananas en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. También es recomendable mantenerlas separadas de otras frutas como manzanas, peras o paltas, ya que estas también liberan etileno y pueden acelerar el proceso de maduración.