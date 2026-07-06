Cómo hacer Buñuelos de banana: la receta perfecta con 8 ingredientes, tierna por dentro y crujiente por fuera

Los buñuelos de banana son una de las recetas caseras que nunca fallan a la hora de la merienda o el postre. Con una preparación sencilla y pocos ingredientes, combinan una masa esponjosa con el dulzor natural de la fruta, logrando un resultado irresistible para toda la familia.
Esta versión de los clásicos buñuelos es ideal para aprovechar bananas maduras y darle un toque diferente a una receta tradicional. Pueden cocinarse fritos para obtener una textura crocante por fuera y tierna por dentro, o al horno si se busca una alternativa más liviana.
Entre las recetas dulces más elegidas, los buñuelos de banana se destacan por ser económicos, rendidores y muy fáciles de hacer. Espolvoreados con azúcar o acompañados con dulce de leche, son una opción perfecta para disfrutar en invierno.
Recetas: cómo hacer buñuelos de banana
Ingredientes:
- 200 g de harina común
- 1 huevo
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 100 g de azúcar
- 2 bananas
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 250 cc. de leche
- Una pizca de sal
Si quieres darle más sabor a los buñuelos de banana, agrega ralladura de limón o de naranja a la masa. También puedes sumar chips de chocolate o frutos secos picados.
Cómo preparar buñuelos de banana, la receta paso a paso
- Primero, bate el huevo con el azúcar, esencia de vainilla y sal. Si lo deseas, puedes agregar ralladura de limón o de naranja.
- A continuación, añade la leche, luego la harina tamizada de a poco y une bien los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Pica la banana en rodajas finas y agrégalas a la preparación.
- Para terminar, toma porciones de masa con una cuchara y colócalas en una sartén con abundante aceite. Cuando los buñuelos de banana estén cocidos, retira del fuego, colócalos en una fuente con papel absorbente y espolvorea con azúcar.
Trucos para hacer buñuelos de banana perfectos
- Si la masa de los buñuelos está muy espesa, se puede agregar un poco más de leche.
- Si la masa está muy líquida, se puede agregar un poco más de harina.
- No debes freír los buñuelos a fuego demasiado alto, ya que se podrían quemar por fuera y quedar crudos por dentro.