Cómo hacer Buñuelos de banana: la receta perfecta con 8 ingredientes, tierna por dentro y crujiente por fuera

Esta versión de los clásicos buñuelos es ideal para aprovechar bananas maduras y darle un toque diferente a una receta tradicional. Pueden cocinarse fritos para obtener una textura crocante por fuera y tierna por dentro, o al horno si se busca una alternativa más liviana.

Entre las recetas dulces más elegidas, los buñuelos de banana se destacan por ser económicos, rendidores y muy fáciles de hacer. Espolvoreados con azúcar o acompañados con dulce de leche, son una opción perfecta para disfrutar en invierno.