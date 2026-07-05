DIY: cómo reutilizar las viejas servilletas de tela de la abuela para coser un hermoso mantel

Un DIY de costura en casa para reutilizar las servilletas de tela de la abuela

Antes que tener las servilletas o pañuelos de los abuelos escondidos en un cajón, es preferible darles una segunda oportunidad. Para realizar este DIY vas a necesitar, además de servilletas, una máquina de coser con aguja 14 o 16, hilo de algún color genérico que quede bien con todas las servilletas, un centímetro, tijera y alfileres.

Es un DIY muy simple y con pocos pasos. Lo primero y principal es tomar la medida de la mesa de la casa donde vas a colocar el mantel o tomar como referencia un mantel que tengas y calce bien.

Es un mantel bonito y significativo.

Para realizar este DIY solo hay que unir las servilletas enfrentando bordes de tela, derecho con derecho, hasta formar el mantel. Para dar un acabado más prolijo, lo mejor es colocar una cinta al bies del mismo color por todo el borde del mantel y plancharlo para acentuar costuras.

Otras opciones de DIY: ¿qué otras cosas puedo coser con una servilleta de tela?

Las servilletas de la abuela se pueden usar para muchos trucos o proyectos en casa. Si son bastante grandes, se pueden usar para hacer fundas de almohadones.

Las servilletas se pueden reutilizar en muchos proyectos.

Con este tipo de servilletas se pueden hacer individuales para la mesa o caminos de mesa decorativos. También se usan para coser bolsas para el pan o agarraderas para las ollas.