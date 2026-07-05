DIY: cómo reutilizar las viejas servilletas de tela de la abuela para coser un hermoso mantel

Tener en el fondo del armario o en los cajones de la cocina una pila de manteles y trapos viejos puede ser una oportunidad creativa y un homenaje a quienes los hicieron. Un DIY es un truco o procedimiento artesanal que propone crear con tus propias manos diferentes proyectos de costura, arte y reciclaje, sin gastar mucho dinero y aprovechando los materiales que tienes en casa.
Hace poco se me ocurrió una idea de costura muy bonita, simple y significativa: reutilizar las servilletas de tela que hacían nuestras abuelas y crear con ellas un mantel para la mesa. Teniendo en cuenta que ya casi no usamos servilleta de tela y compramos el rollo de papel, este proyecto DIY puede ser muy simbólico y decorar muy bien la mesa de la cocina.
La servilleta de tela, así como el mantel de tela y los pañuelos para sonar la nariz, son un clásico de costura de antaño que hasta el día de hoy nos generan recuerdos. Era y es muy normal que los abuelos lleven en el bolsillo un pequeño pañuelo de tela o tengan un juego de servilletas combinadas de tela en el aparador de la casa.
Un DIY de costura en casa para reutilizar las servilletas de tela de la abuela
Antes que tener las servilletas o pañuelos de los abuelos escondidos en un cajón, es preferible darles una segunda oportunidad. Para realizar este DIY vas a necesitar, además de servilletas, una máquina de coser con aguja 14 o 16, hilo de algún color genérico que quede bien con todas las servilletas, un centímetro, tijera y alfileres.
Es un DIY muy simple y con pocos pasos. Lo primero y principal es tomar la medida de la mesa de la casa donde vas a colocar el mantel o tomar como referencia un mantel que tengas y calce bien.
- Para realizar este DIY solo hay que unir las servilletas enfrentando bordes de tela, derecho con derecho, hasta formar el mantel.
- Para dar un acabado más prolijo, lo mejor es colocar una cinta al bies del mismo color por todo el borde del mantel y plancharlo para acentuar costuras.
Otras opciones de DIY: ¿qué otras cosas puedo coser con una servilleta de tela?
Las servilletas de la abuela se pueden usar para muchos trucos o proyectos en casa. Si son bastante grandes, se pueden usar para hacer fundas de almohadones.
Con este tipo de servilletas se pueden hacer individuales para la mesa o caminos de mesa decorativos. También se usan para coser bolsas para el pan o agarraderas para las ollas.