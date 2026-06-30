Manta de viaje con almohada incluida: cómo coserla con un DIY paso a paso

Paso a paso: un DIY para coser una manta de viaje con almohada

Vas a necesitar una máquina de coser, aguja de 16 o 18, hilo del color de la tela, un rectángulo de tela para manta, un cierre de la medida que indica el DIY, tela camisera o de jean fino, tijeras, regla y lápiz.

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Para comenzar con el DIY de costura, prepara todos los materiales. Este proyecto consiste en una manta de corderito o peluche que se inserta en una funda que tiene añadida, con cierre, y se transforma en almohada. Ambas son cómodas para un viaje. Para empezar a coser este DIY, marca y corta la tela de jean o camisera con las medidas indicadas. Cose el cierre en todo el borde de la tela, solo un lado de cierre. Realiza un pespunte para que quede más firme y bonito. Cose la manta a la funda de jean. Se coloca en una esquina, como se ve en DIY, para que se pueda doblar en cuatro la manta y cerrar con el cierre para convertirla en almohada. Opcional: se le puede coser una tira en la esquina para colgar del bolso o valija.

DIY: otros proyectos de costura para un viaje

Para un viaje no solo hacen falta una almohada y una manta. Existen muchos DIY o trucos de costura que te pueden ayudar a organizar mejor la valija y viajar más cómodo.

Por ejemplo, se puede coser un portacosméticos o neceser de viaje con varios cierres y compartimentos para meter los accesorios, los productos de higiene y los maquillajes.

Se pueden coser muchos DIY para organizar las cosas de viaje.

También se pueden coser organizadores de valija para colocar dentro del bolso y ordenar mejor la ropa. Otro DIY útil es la bolsa de calzados de tela para que las zapatillas no ensucien nada.