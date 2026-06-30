Manta de viaje con almohada incluida: cómo coserla con un DIY paso a paso

Todo truco o DIY de costura está pensado para facilitar los problemas y encontrar soluciones de hilos y telas a faltas cotidianas. Para coser en casa cualquier cosa, no se necesitan complicaciones y muchos materiales. Buscando algunos retazos y un buen DIY, se pueden coser cosas pequeñas, prendas más elaboradas y accesorios sencillos paso a paso.
Cuando pensamos en almohada, pensamos en descanso, en comodidad y en un buen sueño. Existen almohadas de todo tipo y forma, para diferentes situaciones y necesidades. Una de las almohadas que se hizo más popular en los últimos años es la almohada de viaje, un accesorio que por sí solo sirve para relajar el cuello en un viaje largo en colectivo, auto o avión.
¿Qué pasa si combinamos esta idea de costura con una manta? Con un simple DIY de hilos se puede coser una manta de viaje con almohada incluida, perfecta para prevenir los dolores de cuello en la ruta o el aire.
Paso a paso: un DIY para coser una manta de viaje con almohada
Vas a necesitar una máquina de coser, aguja de 16 o 18, hilo del color de la tela, un rectángulo de tela para manta, un cierre de la medida que indica el DIY, tela camisera o de jean fino, tijeras, regla y lápiz.
- Para comenzar con el DIY de costura, prepara todos los materiales. Este proyecto consiste en una manta de corderito o peluche que se inserta en una funda que tiene añadida, con cierre, y se transforma en almohada. Ambas son cómodas para un viaje.
- Para empezar a coser este DIY, marca y corta la tela de jean o camisera con las medidas indicadas. Cose el cierre en todo el borde de la tela, solo un lado de cierre. Realiza un pespunte para que quede más firme y bonito.
- Cose la manta a la funda de jean. Se coloca en una esquina, como se ve en DIY, para que se pueda doblar en cuatro la manta y cerrar con el cierre para convertirla en almohada.
- Opcional: se le puede coser una tira en la esquina para colgar del bolso o valija.
DIY: otros proyectos de costura para un viaje
Para un viaje no solo hacen falta una almohada y una manta. Existen muchos DIY o trucos de costura que te pueden ayudar a organizar mejor la valija y viajar más cómodo.
Por ejemplo, se puede coser un portacosméticos o neceser de viaje con varios cierres y compartimentos para meter los accesorios, los productos de higiene y los maquillajes.
También se pueden coser organizadores de valija para colocar dentro del bolso y ordenar mejor la ropa. Otro DIY útil es la bolsa de calzados de tela para que las zapatillas no ensucien nada.