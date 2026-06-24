Si tengo unas botas blancas y las quiero teñir: cómo puedo hacerlo con un DIY y un poco de pintura

Un DIY es un truco o procedimiento que se utiliza para realizar manualidades, confeccionar ropa, arreglar cosas rotas de la casa, diseñar artesanías, trabajar las plantas del jardín o limpiar manchas difíciles.

DIY: cómo teñir botas blancas usando un poco de tinta

Para teñir un par de botas blancas, primero hay que chequear el estado del material y la resistencia que tiene a las tintas o pinturas comerciales.

El cuero se puede pintar con tintas específicas que se consiguen en tiendas de telas o librerías. También hay que ver si las botas están rotas o descascaradas. Hay que sacar los pequeños trozos de cuerina que se despegan, algo que pasa en las botas de cuero ecológico.

Limpia las botas para eliminar el polvo antes de colocar la tinta. Se pueden limpiar con un poco de blanqueador para cuero y un poco de agua. Si las botas han sido tratadas con algún tipo de protector en el teñido y fabricación inicial, vas a tener que eliminar esa capa para que las botas absorban la tinta. Coloca la tinta en las botas tal como se muestra en el DIY. Puede optar por tinta marrón o negra. Lo ideal es colocar dos capas para que queden bien cubiertas y como nuevas. Utiliza un pincel que cubra bien y no deje marcas. También puedes emprolijar las botas con un paño de microfibra que no desprenda pelusa.

¿Cómo cuidar las botas de cuero o gamuza?

Para cuidar las botas de cuero o gamuza, siempre se puede buscar algún DIY o consejo sencillo. Estos materiales, cuando pasa mucho tiempo, usamos mucho las botas o no las limpiamos bien, tienden a quebrarse.

Nunca mojes las botas de cuero o gamuza.

Las botas de cuero se limpian con un cepillo suave y se hidratan con una crema nutritiva específica cada seis meses. Nunca se dejan mojadas o húmedas.

Las botas de gamuza se limpian con un cepillo seco y se guardan en un lugar seco. Nunca se ponen en la canilla o en agua para lavarlas.