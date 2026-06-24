Si tengo unas botas blancas y las quiero teñir: cómo puedo hacerlo con un DIY y un poco de pintura

En invierno sacamos las botas de caña del armario y las preparamos para salir a la calle. Quizás en algún momento de la vida te compraste unas botas blancas o de un color claro que ya no quieres usar más, que están muy percudidas y no sabes qué hacer con ellas.
Las botas, de cuero o cuerina, se pueden teñir con algunos materiales y un DIY o truco artesanal. Si las botas son de gamuza o de algun tejido similar, conviene no teñirlas. Lo mismo s son de charol o plastico, es probale que no tomen la tinta.
Hoy te voy a compartir un DIY o truco para teñir tus botas blancas y darles un nuevo uso, con pocos materiales, en menos de un día y sin gastar mucha plata.
Un DIY es un truco o procedimiento que se utiliza para realizar manualidades, confeccionar ropa, arreglar cosas rotas de la casa, diseñar artesanías, trabajar las plantas del jardín o limpiar manchas difíciles.
DIY: cómo teñir botas blancas usando un poco de tinta
Para teñir un par de botas blancas, primero hay que chequear el estado del material y la resistencia que tiene a las tintas o pinturas comerciales.
El cuero se puede pintar con tintas específicas que se consiguen en tiendas de telas o librerías. También hay que ver si las botas están rotas o descascaradas. Hay que sacar los pequeños trozos de cuerina que se despegan, algo que pasa en las botas de cuero ecológico.
- Limpia las botas para eliminar el polvo antes de colocar la tinta. Se pueden limpiar con un poco de blanqueador para cuero y un poco de agua.
- Si las botas han sido tratadas con algún tipo de protector en el teñido y fabricación inicial, vas a tener que eliminar esa capa para que las botas absorban la tinta.
- Coloca la tinta en las botas tal como se muestra en el DIY. Puede optar por tinta marrón o negra. Lo ideal es colocar dos capas para que queden bien cubiertas y como nuevas. Utiliza un pincel que cubra bien y no deje marcas. También puedes emprolijar las botas con un paño de microfibra que no desprenda pelusa.
¿Cómo cuidar las botas de cuero o gamuza?
Para cuidar las botas de cuero o gamuza, siempre se puede buscar algún DIY o consejo sencillo. Estos materiales, cuando pasa mucho tiempo, usamos mucho las botas o no las limpiamos bien, tienden a quebrarse.
Las botas de cuero se limpian con un cepillo suave y se hidratan con una crema nutritiva específica cada seis meses. Nunca se dejan mojadas o húmedas.
Las botas de gamuza se limpian con un cepillo seco y se guardan en un lugar seco. Nunca se ponen en la canilla o en agua para lavarlas.