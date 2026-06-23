Cuando el frío se hace sentir y las bajas temperaturas no dan tregua en el invierno, muchas veces se producen corrientes de aire en la casa, que generalmente provienen de una puerta o ventana. Lo bueno es que hay un truco casero para ponerle punto final a este inconveniente.
Cómo hermetizar las puertas y ventanas de la casa: el truco casero que evita el ingreso del aire frío
Se trata de un truco casero perfecto para aplicarlo en la época invernal. La casa estará protegida del frío con esta solución práctica
Los chifletes de aire frío muchas veces son imperceptibles y alcanzar una temperatura agradable dentro de la casa, cuesta más de la cuenta, llegando a ser un factor negativo para las facturas de gas y luz.
Con una solución práctica que todo el mundo debería aplicar en su casa, las corrientes de aire frío ya no deberían ser un problema.
Truco casero para que no se filtre más el aire en la casa
Lo primero que hay que hacer, antes de poner manos a la obra, es detectar por dónde se filtra el aire por la puerta o ventana. Un buen truco casero para descubrirlo, consiste en acercar una vela encendida por los marcos de las puertas y ventanas, Si la llama flamea por incidencia del aire, has descubierto donde está la filtración.
- La solución está en los burletes autoadhesivos que se consiguen en cualquier ferretería de barrio. Son económicos y vienen en rollo, listo para aplicar en los marcos, incluso en la parte inferior de una puerta.
- Los burletes autoadhesivos vienen de espuma (son más económicos, pero duran menos), caucho o silicona (estos dos tienen mayor durabilidad, pero son más caros).
- Es fundamental limpiar con alcohol la superficie donde se colocará el burlete autoadhesivo, para eliminar todo rastro de polvo o grasa, para una mejor adherencia.
- Un truco casero más eficiente para colocar en la parte de debajo de la puerta, es colocar los burletes de PVC que vienen sin o con cepillo. Los tubos de espuma doble rodillo, que viajan con el abrir y cerrar de la puerta, son muy eficientes.