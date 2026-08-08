El perro que nadaba 3 km para encontrarse con el amor de su vida: la historia real que inspiró una película

Ella era la perra de la que se había enamorado. Su perseverancia fue tan extraordinaria que terminó inspirando una película y transformándose en una de las historias de lealtad animal más recordadas del país.
El perro que desafió el mar para encontrar al amor de su vida
Todo comenzó en el verano de 1986, cuando la familia Nakamura se mudó desde la isla de Zamami hacia Aka. La separación no fue un obstáculo para Shiro. Poco después de la mudanza empezó a cruzar el mar por su cuenta para visitar a Marilyn, desafiando las corrientes, el tránsito de embarcaciones y un recorrido que muy pocos imaginarían posible para un perro.
Los habitantes de ambas islas comenzaron a notar que aquellos viajes se repetían una y otra vez. La historia pasó rápidamente de boca en boca hasta hacerse conocida en todo Japón. Lo que para los vecinos era una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y perseverancia.
El homenaje a este perro tan querido por la comunidad
Las islas Aka y Zamami forman parte del archipiélago de Kerama, en la prefectura de Okinawa, una zona famosa por sus aguas transparentes y su biodiversidad marina. Fue allí donde Shiro protagonizó una historia que, cuatro décadas después, continúa despertando interés entre turistas y amantes de los animales.
El fenómeno llegó incluso al cine. En 1988 se estrenó Shiro & Marilyn, una película basada en estos hechos que llevó la historia a millones de personas y consolidó a ambos perros como parte de la cultura popular japonesa. Desde entonces, el relato también apareció en libros, documentales y numerosos medios de comunicación.
El protagonista de esta historia murió el 26 de noviembre de 2000 a los 17 años de edad. Tras la muerte de Marilyn en 1987 y la de Shiro años después, los habitantes levantaron estatuas de bronce de ambos perros en sus respectivas islas, mirándose el uno al otro a través del océano
En pocas palabras
- Perro desafiaba el mar: Shiro, un perro japonés, nadaba 3 km para reencontrarse con Marilyn, el amor de su vida.
- Historia inspiradora: Su lealtad y perseverancia inspiraron una película y se convirtió en leyenda en Japón.
- Homenaje póstumo: Se erigieron estatuas de bronce en su memoria, mirándose a través del océano.