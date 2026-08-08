El perro que nadaba 3 km para encontrarse con el amor de su vida: la historia real que inspiró una película

Los habitantes de ambas islas comenzaron a notar que aquellos viajes se repetían una y otra vez. La historia pasó rápidamente de boca en boca hasta hacerse conocida en todo Japón. Lo que para los vecinos era una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un símbolo de fidelidad y perseverancia.

El homenaje a este perro tan querido por la comunidad

Las islas Aka y Zamami forman parte del archipiélago de Kerama, en la prefectura de Okinawa, una zona famosa por sus aguas transparentes y su biodiversidad marina. Fue allí donde Shiro protagonizó una historia que, cuatro décadas después, continúa despertando interés entre turistas y amantes de los animales.

El fenómeno llegó incluso al cine. En 1988 se estrenó Shiro & Marilyn, una película basada en estos hechos que llevó la historia a millones de personas y consolidó a ambos perros como parte de la cultura popular japonesa. Desde entonces, el relato también apareció en libros, documentales y numerosos medios de comunicación.

El protagonista de esta historia murió el 26 de noviembre de 2000 a los 17 años de edad. Tras la muerte de Marilyn en 1987 y la de Shiro años después, los habitantes levantaron estatuas de bronce de ambos perros en sus respectivas islas, mirándose el uno al otro a través del océano