Nacieron 4 cachorros que cuando crezcan tendrán una misión muy especial en la Policía

El juego, el primer paso para convertirse en un perro de rescate

Durante los primeros meses de vida, los cachorros atravesarán una etapa de socialización, clave para su desarrollo. Más adelante conocerán a los policías que serán sus guías. A su lado comenzarán un entrenamiento progresivo, diseñado de acuerdo con las aptitudes de cada uno.

En el Cuerpo de Canes "Sargento C.S. Ramón González" explican que no existen castigos durante la formación. Todo el aprendizaje se basa en el refuerzo positivo.

Los 4 perros son hijos de Vip, del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Pelotas, juguetes y ejercicios diarios son las herramientas con las que desarrollan habilidades como seguir rastros, encontrar personas en grandes extensiones o localizar restos humanos. Al mismo tiempo, construyen un vínculo de confianza con el policía que los acompañará durante toda su vida operativa. Guía y perro trabajan como un verdadero equipo.

El trabajo de los perros de la Policía

Cuando completen su formación, estos cuatro cachorros estarán preparados para intervenir en algunas de las tareas más complejas que realiza la Policía de Mendoza.

Podrán participar en búsquedas de personas desaparecidas; rastreos específicos a partir de prendas u objetos con olor de referencia; localización de restos humanos; operativos de seguridad y eventos masivos junto a otras unidades policiales.

El Cuerpo de Canes lleva una historia de 85 años. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

También trabajarán coordinadamente con equipos especializados, como la Unidad VANT y los grupos de búsqueda de personas, siempre disponibles para actuar en cualquier punto de la provincia.

El Cuerpo de Canes, una historia de héroes que lleva 85 años

Los perritos llegaron a una unidad con una larga trayectoria. Este año, el Cuerpo de Canes cumple 85 años de servicio.

En unos meses comenzarán el entrenamiento para convertirse en perros especializados. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Solo durante el primer semestre de este año, los perros de la unidad participaron en 82 rastreos, realizaron 133 servicios de seguridad y completaron 47 jornadas de entrenamiento para mantener su preparación.

Mientras tanto, los cuatro recién nacidos todavía tienen una tarea mucho más sencilla: dormir, alimentarse y crecer junto a Vip.

Los perros nacieron hace poco en la unidad de Luján de Cuyo. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Solo durante el primer semestre de 2026, los perros del Cuerpo de Canes participaron en 82 rastreos. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Cuando los perros sean grandes pasarán a integrar el Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

En las próximas semanas, los perros recibirán sus nombres, que -como el de su mamá- comenzarán con la letra V. La elección será abierta y los mendocinos podrán proponer opciones a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad y Justicia.