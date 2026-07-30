Un perro guía o de asistencia es quien acompaña, conduce y auxilia a las personas con discapacidad. Estos animales deben estar sujetos con una correa o arnés e identificado con una credencial oficial.
Discapacidad: cómo pedir un perro guía o de asistencia
Un perro guía o de asistencia no solo debe llevar una correa y arnés especial, sino que además debe estar idenficado con una credencial oficial
Para poder solicitar un perro guía o de asistencia, hace falta contar con una credencial y algunos distintivos oficiales que se gestionan a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
La SENADIS es la encargada de garantizar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de las personas con discapacidad acompañadas por su perro guía o de asistencia.
A nivel nacional existe un Registro de usuarias/os de perros guía o de asistencia (RUPGA), el cual es el responsable de brindar los registros para poder contar con un perro guía o de asistencia.
¿Cómo se puede solicitar un perro guía o de asistencia?
Para poder solicitar una credencial o un distintivo de perros guía, debes inscribirte en el RUPGA enviando una nota la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad junto a una fotocopia del DNI y del Certificado Único de Discapacidad.
Además, se te solicitará el Certificado emitido por el Centro de Entrenamiento, las condiciones higiénicas y sanitarias establecidas en el artículo 8 de la Ley 26.858 e informar la identificación electrónica del microchip implantado de acuerdo a las normas ISO.
Para realizar tu registro, tienes que digitalizar toda la documentación que te requerimos y enviarla por correo electrónico a [email protected] y la Dirección Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad procederá a generar un Expediente Electrónico con el fin de tramitar tu solicitud.
SENADIS también cuenta con un sistema para verificar las credenciales oficiales de perros guía o de asistencia. De esta forma se busca transparencia y corroborar que las credenciales son auténticas.
En pocas palabras
- Perros guía o de asistencia: Deben llevar correa, arnés especial e identificación oficial para acompañar a personas con discapacidad.
- Solicitud y registro: Se gestionan a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Registro de usuarias/os de perros guía o de asistencia (RUPGA).
- Documentación requerida: Incluye DNI, Certificado Único de Discapacidad y certificado del centro de entrenamiento, a enviar digitalizada a [email protected].