Diez jóvenes hicieron historia en la UNCuyo y demostraron que la discapacidad no define el futuro

Y ese aprendizaje no quedó encerrado entre cuatro paredes.

Estudiantes realizaron pasantías en empresas mendocinas

Los estudiantes realizaron pasantías en empresas e instituciones mendocinas, donde asumieron tareas reales en áreas administrativas, mantenimiento, hotelería, bibliotecas, educación a distancia y gestión documental. Allí dejaron de ser observadores para convertirse en compañeros de trabajo.

La experiencia también transformó la mirada de quienes los recibieron.

En Only One Muebles, Gonzalo Bravo y Emanuel Miatello aprendieron un oficio y colaboraron en distintas tareas de la empresa. Su responsable, Andrés Erice, resumió la experiencia en pocas palabras: "Fue una experiencia maravillosa. Ellos aprendieron un oficio, nos ayudaron muchísimo y lo hacían muy bien". Incluso adelantó que intentarán que ambos continúen trabajando con ellos.

Estudiantes y compañeros de trabajo: una gran experiencia en la UNCuyo para personas con discapacidad.

Algo similar ocurrió en Mod Hotel, donde Darío Gómez realizó su práctica en el área de mantenimiento. El gerente general, Adrián González, contó que fue la primera vez que la empresa participó de una iniciativa de estas características y destacó el compromiso del joven. "Cumplió con todas las expectativas. Como terminó todas las tareas que le habíamos asignado, le sumamos nuevas", explicó.

Una gran experiencia para todos los protagonistas

Para los protagonistas, el cambio fue todavía más profundo. Martín Redondo Muñoz realizó su pasantía en la Secretaría Académica de la Facultad de Educación y, al terminar el programa, dejó un mensaje para quienes todavía dudan de sus propias posibilidades: "La pasé muy lindo y se los recomiendo. Vamos, chicos, que se puede sumar más gente todavía".

Milagros Redondo Muñoz también sintió que la experiencia modificó la manera en que se veía a sí misma. Después de realizar sus prácticas en la Escuela Ingeniero Álvarez Condarco aseguró que se sintió preparada e independiente para afrontar nuevos desafíos. "No tengan miedo de estudiar; aprovechen que hay facultades que dan esta oportunidad", expresó.

Alejandro Pagano, que trabajó con herramientas digitales y tareas administrativas en el Área de Educación a Distancia de la Facultad, eligió la sencillez para resumir todo el recorrido: "La verdad que me fue bien".

Detrás del proyecto hubo docentes, familias, empresas e instituciones que decidieron apostar por una inclusión concreta. Durante el acto de graduación, la responsable del programa, Leticia Vázquez, recordó que los apoyos no reemplazan capacidades, sino que generan oportunidades para que cada persona pueda construir su propio proyecto de vida.

Una experiencia para toda la comunidad universitaria

La decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti, también destacó que la experiencia dejó una enseñanza para toda la comunidad universitaria. Según afirmó, los estudiantes demostraron cuánto queda por hacer para construir una universidad verdaderamente inclusiva, pero también que ese camino se recorre con acciones y no solamente con discursos.

La ceremonia terminó entre aplausos, abrazos y diplomas. Sin embargo, el verdadero logro probablemente no haya ocurrido ese día. Empezó mucho antes, cuando diez jóvenes decidieron animarse a ocupar un lugar que durante años les dijeron que no estaba pensado para ellos. Hoy ya no son solamente estudiantes: son la prueba de que, cuando aparecen las oportunidades, los límites empiezan a desaparecer.