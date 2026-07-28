De Mendoza al mundo: la Unión Europea seleccionó 2 proyectos de la UNCuyo para financiarlos

Dos proyectos de investigadoras de la UNCuyo recibirán finaciamiento europeo. Foto: UNCuyo

Open RAM: por una ciencia más justa y equitativa

El primero de los proyectos adjudicados es Open RAM, liderado desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la reconocida investigadora Fernanda Beigel y su equipo. Esta iniciativa reúne a instituciones de Argentina, Finlandia, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos, Brasil, Colombia, Costa Rica y España.

El objetivo central de Open RAM es transformar de raíz los sistemas de evaluación de la investigación. Históricamente, el éxito académico se midió por el "factor de impacto" de las revistas donde se publica, un enfoque que suele invisibilizar contribuciones muy valiosas y reproducir desigualdades, especialmente para las regiones periféricas.

Para cambiar esto, el equipo mendocino propone un enfoque más amplio que valore el impacto social y los aportes a las políticas públicas. Para ello desarrollarán el “Multiversatory”, un laboratorio vivo y participativo que generará indicadores de evaluación más justos, transparentes y adaptados a distintos contextos regionales, construyendo una ciencia más equitativa.

SoilMinds: tecnología y comunidad para salvar la tierra

El segundo proyecto seleccionado es SoilMinds, enfocado en una problemática crítica para América Latina y el Caribe: la degradación del suelo. La iniciativa está a cargo de un equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias integrado por las investigadoras docentes Carina González y Ana Cohen, junto a Eva Maure, Inés Lillo, Laura Flores, Valeria Alemano y Rodrigo López-Plantey. Un dato: la UNCuyo es la única institución argentina que forma parte de este consorcio en el que participan Portugal, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Jamaica, México y Ecuador.

Con una duración de cuatro años, SoilMinds buscará soluciones concretas frente a la desertificación, la erosión y la pérdida de biodiversidad. Lo novedoso de su enfoque es que combina ciencia de vanguardia, tecnología, arte y conocimientos locales.

El proyecto prevé la creación de más de 12 “micro hubs” (centros de trabajo territorial) donde investigadores y comunidades codiseñarán soluciones. Se utilizará monitoreo en tiempo real mediante sensores, prácticas de agroforestería y fitorremediación, y se desarrollará una plataforma digital para intercambiar herramientas y aprendizajes que puedan replicarse en distintas partes del mundo, ayudando especialmente a pequeños productores.

El segundo proyecto seleccionado es SoilMinds, enfocado en una problemática crítica para América Latina y el Caribe: la degradación del suelo. Foto: Ciencia y Biología

Un hito para la ciencia local

Lograr financiamiento de Horizonte Europa es una demostración de la capacidad de la UNCuyo para competir en los entornos más exigentes del mundo. Más allá de los fondos, estas adjudicaciones le permiten a la provincia formar recursos humanos en entornos de excelencia, exportar conocimiento y aportar evidencia para el diseño de políticas públicas a nivel internacional.

El financiamiento europeo

¿Qué es la modalidad Staff Exchanges (en la que participa Open RAM)?: son acciones del programa europeo Marie Skodowska-Curie. Se centran en financiar la movilidad y el intercambio de personal entre instituciones de distintos países para favorecer la transferencia de conocimientos.

¿Qué son las acciones RIA (en la que participa SoilMinds)?: son las siglas de Research and Innovation Actions. Se trata de proyectos orientados a generar nuevo conocimiento, desarrollar tecnología y validar soluciones en entornos reales a través de consorcios internacionales con financiamiento significativo.