La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) acaba de dar un salto estratégico en el escenario científico global al ser seleccionada por Horizonte Europa, el principal y más exigente programa de financiamiento de la Unión Europea para la investigación y la innovación (2021–2027).
De Mendoza al mundo: la Unión Europea seleccionó 2 proyectos de la UNCuyo para financiarlos
Las iniciativas mendocinas buscarán transformar la evaluación de la ciencia a nivel global y combatir la degradación del suelo con tecnología y saberes locales
Dos proyectos liderados por investigadoras mendocinas recibirán el respaldo de este fondo internacional, que suele otorgar presupuestos que oscilan entre 1 y más de 10 millones de euros por iniciativa.
Estos proyectos no se desarrollan en soledad, sino a través de amplios consorcios internacionales conformados por universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones de distintos continentes. "Para la UNCuyo, esto significa no solo una importante inyección de recursos, sino la oportunidad de liderar redes científicas globales para enfrentar desafíos urgentes como el cambio climático y las desigualdades en el sistema académico", dijeron desde la casa de estudios.
Open RAM: por una ciencia más justa y equitativa
El primero de los proyectos adjudicados es Open RAM, liderado desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la reconocida investigadora Fernanda Beigel y su equipo. Esta iniciativa reúne a instituciones de Argentina, Finlandia, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos, Brasil, Colombia, Costa Rica y España.
El objetivo central de Open RAM es transformar de raíz los sistemas de evaluación de la investigación. Históricamente, el éxito académico se midió por el "factor de impacto" de las revistas donde se publica, un enfoque que suele invisibilizar contribuciones muy valiosas y reproducir desigualdades, especialmente para las regiones periféricas.
Para cambiar esto, el equipo mendocino propone un enfoque más amplio que valore el impacto social y los aportes a las políticas públicas. Para ello desarrollarán el “Multiversatory”, un laboratorio vivo y participativo que generará indicadores de evaluación más justos, transparentes y adaptados a distintos contextos regionales, construyendo una ciencia más equitativa.
SoilMinds: tecnología y comunidad para salvar la tierra
El segundo proyecto seleccionado es SoilMinds, enfocado en una problemática crítica para América Latina y el Caribe: la degradación del suelo. La iniciativa está a cargo de un equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias integrado por las investigadoras docentes Carina González y Ana Cohen, junto a Eva Maure, Inés Lillo, Laura Flores, Valeria Alemano y Rodrigo López-Plantey. Un dato: la UNCuyo es la única institución argentina que forma parte de este consorcio en el que participan Portugal, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Jamaica, México y Ecuador.
Con una duración de cuatro años, SoilMinds buscará soluciones concretas frente a la desertificación, la erosión y la pérdida de biodiversidad. Lo novedoso de su enfoque es que combina ciencia de vanguardia, tecnología, arte y conocimientos locales.
El proyecto prevé la creación de más de 12 “micro hubs” (centros de trabajo territorial) donde investigadores y comunidades codiseñarán soluciones. Se utilizará monitoreo en tiempo real mediante sensores, prácticas de agroforestería y fitorremediación, y se desarrollará una plataforma digital para intercambiar herramientas y aprendizajes que puedan replicarse en distintas partes del mundo, ayudando especialmente a pequeños productores.
Un hito para la ciencia local
Lograr financiamiento de Horizonte Europa es una demostración de la capacidad de la UNCuyo para competir en los entornos más exigentes del mundo. Más allá de los fondos, estas adjudicaciones le permiten a la provincia formar recursos humanos en entornos de excelencia, exportar conocimiento y aportar evidencia para el diseño de políticas públicas a nivel internacional.
El financiamiento europeo
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¿Qué es la modalidad Staff Exchanges (en la que participa Open RAM)?: son acciones del programa europeo Marie Skodowska-Curie. Se centran en financiar la movilidad y el intercambio de personal entre instituciones de distintos países para favorecer la transferencia de conocimientos.
¿Qué son las acciones RIA (en la que participa SoilMinds)?: son las siglas de Research and Innovation Actions. Se trata de proyectos orientados a generar nuevo conocimiento, desarrollar tecnología y validar soluciones en entornos reales a través de consorcios internacionales con financiamiento significativo.
En pocas palabras
- Dos proyectos: la UNCuyo fue seleccionada por la Unión Europea por iniciativas en ciencia e innovación.
- Ciencia más justa: el proyecto Open RAM busca transformar los sistemas de evaluación científica globalmente.
- Salvar la tierra: SoilMinds desarrollará soluciones tecnológicas y locales contra la degradación del suelo.