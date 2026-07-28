Nuestro país está lleno de paisajes, rincones naturales, construcciones, arquitectura, plazas y espacios turísticos intocables y protegidos. Cuando recorremos cada rincón o punto del país, nos vamos a encontrar con diversos parques y reservas. La diferencia entre ambos es bastante difusa.
¿Qué diferencias tienen los parques nacionales con las reservas naturales?
Al recorrer Argentina, nos podemos encontrar con parques nacionales y reservas en distintas provincias. Te explico cuáles son las diferencias
Hoy te explico por qué no son lo mismo los parques nacionales y las reservas naturales de Argentina, y te dejo algunos ejemplos en el mapa de estos dos tipos de áreas naturales protegidas.
¿Qué son las reservas naturales y los parques nacionales?
Las reservas naturales y los parques nacionales, más allá de sus diferencias, tienen algo en común: ambas forman parte de la lista de áreas protegidas por el Estado.
Esta lista incluye espacios geográficos terrestres, marinos o costeros, consagrados para conservar la biodiversidad, los recursos culturales, el cuidado de los ecosistemas y utilizados para la investigación o ciencia. En Argentina existen cientos de zonas protegidas, de diferente tamaño, en diferentes provincias, administradas a nivel nacional, provincial o privado.
Las reservas naturales y los parques nacionales a menudo se confunden, pero tienen diferencias bien marcadas en cuanto al grado de intervención humana y el objetivo de manejo.
¿Qué diferencias tienen los parques y las reservas?
En cuanto a sus diferencias, podemos comenzar diciendo que los parques nacionales tienen una protección mucho más estricta. Son espacios de valor ecológico excepcional que buscan proteger y conservar la naturaleza casi sin intervención humana.
Los parques nacionales en Argentina permiten la actividad turística de manera controlada; se utilizan para promover la educación ambiental y la investigación científica.
En los parques nacionales está prohibida la caza, la tala de árboles, la ganadería, la minería y los asentamientos humanos comerciales. Suelen tener caminos y barandas simples para que los turistas recorran de manera controlada los espacios y aprecien los paisajes.
En Argentina hay 39 parques nacionales, distribuidos a lo largo del país. Ejemplos son el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Talampaya y el Parque Nacional Tierra del Fuego. En el mapa interactivo de argentina.gob se pueden ver los parques y reservas.
Por su parte, las reservas naturales nacionales y provinciales rondan las 570. Estos espacios, a diferencia de los parques, son áreas destinadas a proteger la flora y fauna, pero admiten un nivel moderado de intervención humana.
Se usan para muchas cosas más allá del turismo. En ellas se realizan actividades productivas sostenibles, uso tradicional de la tierra y turismo de bajo impacto. Son espacios claves para la investigación sobre protección de recursos.
Ejemplos de reservas naturales en Argentina son Uspallata, Parque Provincial Aconcagua, Reserva Manantiales, Reserva La Calera, Reserva Laguna del Diamante y Reserva Isla Martín Fierro.
En pocas palabras
- Diferencia clave: Los parques nacionales protegen la naturaleza con mínima intervención humana, mientras que las reservas admiten cierto grado de actividad.
- Áreas protegidas: Tanto parques como reservas en Argentina son espacios designados para conservar biodiversidad y ecosistemas.
- Ejemplos: Argentina cuenta con 39 parques nacionales (ej. Los Glaciares) y unas 570 reservas (ej. Uspallata).