¿Qué diferencias tienen los parques nacionales con las reservas naturales?

Esta lista incluye espacios geográficos terrestres, marinos o costeros, consagrados para conservar la biodiversidad, los recursos culturales, el cuidado de los ecosistemas y utilizados para la investigación o ciencia. En Argentina existen cientos de zonas protegidas, de diferente tamaño, en diferentes provincias, administradas a nivel nacional, provincial o privado.

Parque Nacional Nahuel Huapi.

Las reservas naturales y los parques nacionales a menudo se confunden, pero tienen diferencias bien marcadas en cuanto al grado de intervención humana y el objetivo de manejo.

¿Qué diferencias tienen los parques y las reservas?

En cuanto a sus diferencias, podemos comenzar diciendo que los parques nacionales tienen una protección mucho más estricta. Son espacios de valor ecológico excepcional que buscan proteger y conservar la naturaleza casi sin intervención humana.

Los parques nacionales en Argentina permiten la actividad turística de manera controlada; se utilizan para promover la educación ambiental y la investigación científica.

En los parques nacionales está prohibida la caza, la tala de árboles, la ganadería, la minería y los asentamientos humanos comerciales. Suelen tener caminos y barandas simples para que los turistas recorran de manera controlada los espacios y aprecien los paisajes.

Parque Nacional Los Glaciares.

En Argentina hay 39 parques nacionales, distribuidos a lo largo del país. Ejemplos son el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Talampaya y el Parque Nacional Tierra del Fuego. En el mapa interactivo de argentina.gob se pueden ver los parques y reservas.

Por su parte, las reservas naturales nacionales y provinciales rondan las 570. Estos espacios, a diferencia de los parques, son áreas destinadas a proteger la flora y fauna, pero admiten un nivel moderado de intervención humana.

Se usan para muchas cosas más allá del turismo. En ellas se realizan actividades productivas sostenibles, uso tradicional de la tierra y turismo de bajo impacto. Son espacios claves para la investigación sobre protección de recursos.

Ejemplos de reservas naturales en Argentina son Uspallata, Parque Provincial Aconcagua, Reserva Manantiales, Reserva La Calera, Reserva Laguna del Diamante y Reserva Isla Martín Fierro.