Cómo aprender a leer las medidas de colchón y entender sus diferencias para comprar un acolchado

Para comprar un colchón nuevo o unas sábanas, es importante conocer las tablas de medidas de las camas, sus diferencias de tamaño, nombre y uso.
Cosas a tener en cuenta al comprar un colchón o una cama
Además de la medida del colchón, al momento de comprar una cama nueva hay que tener muchas cosas en cuenta.
Por ejemplo, puede gustarte mucho una cama grande, pero el espacio de circulación de la habitación es reducido. Siempre tienen que existir por lo menos 60 centímetros libres alrededor de la cama para poder caminar con comodidad.
El colchón que elegimos también es importante. Existen colchones de base rígida o eutópica que son mucho más firmes y se limpian fácilmente.
También existen opciones de colchón con resortes, somier, de espuma, enrollables y de látex. Dependiendo de tus necesidades y preferencias, se puede comprar una cama a gusto.
¿Qué medidas de colchón existen y cuáles son sus diferencias?
Las diferencias de tamaño de las camas o colchones se dividen en tres categorías que a su vez tienen subcategorías. Una cama y un colchón pueden ser de una plaza, de una plaza y media o de dos plazas, pero cuando vamos a comprar acolchados, empezamos a leer king, queen, king size y nos confundimos.
Para entender las medidas, hay que conocer bien las diferencias. Un colchón determina el tamaño de la sábana, del acolchado, la frazada y a veces hasta las almohadas.
- El colchón de una plaza es el que figura como twin o single. Mide 80 o 90 cm de ancho por 200 cm de largo. Es la clásica cama chica de habitación pequeña o de niños.
- La cama de una plaza y media suele figurar en los empaquetados de las colchas o sábanas como "1 y 1/2 plaza". Mide 105 cm de ancho y 200 cm de largo, como la cama individual. Es el colchón que muchas veces se pone en los hoteles.
- La cama de dos plazas o la estándar mide 135 de ancho por 200 de largo. Es esa cama matrimonial que se ve más angosta y, aunque no lo creas, no es la más utilizada.
- La cama o colchón queen size es uno de los más populares, aunque siempre le decimos "de dos plazas". Este colchón mide 180 de ancho y 200 de largo. Es amplia, pero no enorme.
- Finalmente, hay dos categorías más grandes, la king size y la super king size. Son opciones de colchón de máximo tamaño y comodidad. No entra en cualquier habitación.
En pocas palabras
- Medidas de colchón: Conocer las diferencias entre twin, 1 y 1/2 plaza, 2 plazas, queen y king size es clave.
- Acolchados y sábanas: Las dimensiones del colchón determinan la elección de ropa de cama adecuada.
- Espacio y confort: Al comprar una cama, considera las dimensiones del colchón y el espacio de circulación en la habitación.