Cómo aprender a leer las medidas de colchón y entender sus diferencias para comprar un acolchado

Por ejemplo, puede gustarte mucho una cama grande, pero el espacio de circulación de la habitación es reducido. Siempre tienen que existir por lo menos 60 centímetros libres alrededor de la cama para poder caminar con comodidad.

En qué pensar al comprar un colchón nuevo.

El colchón que elegimos también es importante. Existen colchones de base rígida o eutópica que son mucho más firmes y se limpian fácilmente.

También existen opciones de colchón con resortes, somier, de espuma, enrollables y de látex. Dependiendo de tus necesidades y preferencias, se puede comprar una cama a gusto.

¿Qué medidas de colchón existen y cuáles son sus diferencias?

Las diferencias de tamaño de las camas o colchones se dividen en tres categorías que a su vez tienen subcategorías. Una cama y un colchón pueden ser de una plaza, de una plaza y media o de dos plazas, pero cuando vamos a comprar acolchados, empezamos a leer king, queen, king size y nos confundimos.

Para entender las medidas, hay que conocer bien las diferencias. Un colchón determina el tamaño de la sábana, del acolchado, la frazada y a veces hasta las almohadas.

Foto creada con inteligencia artificial.