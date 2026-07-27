La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro

Piden informes para conocer detalles que garanticen la reservación natural del área marítima de la Península Valdés.

El emprendimiento, denominado Vaca Muerta Sur (VMOS), contempla la construcción de un trazado de 437 kilómetros diseñado para transportar hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina hacia la costa patagónica. La empresa YPF inició las tareas preliminares en diciembre de 2024, con la proyección de comenzar las operaciones de exportación de crudo durante 2026.

Impacto ambiental del oleoducto de Vaca Muerta

A pesar de que el gobierno nacional envió una evaluación ambiental el 15 de diciembre de 2025 con medidas de mitigación y monitoreo, el organismo técnico consideró que los datos resultan insuficientes. Desde la entidad internacional señalaron que no está demostrado si se evaluaron de forma integral las posibles consecuencias ni cómo se gestionarían eventuales incidentes operativos.

Entre las objeciones se puntualizaron los eventuales daños sobre la fauna marina, el riesgo de colisiones con cetáceos, el incremento del ruido submarino y la posibilidad de derrames petroleros en una región de alta sensibilidad ecológica.

Frente a este escenario, el organismo estableció como fecha límite el 1 de febrero de 2027 para que las autoridades nacionales remitan la documentación complementaria. Además, advirtió sobre la fragmentación institucional entre Río Negro y Chubut, aspecto que dificulta la coordinación y el control ante eventuales emergencias ambientales en el área de influencia.

Modificaciones legislativas y reclamos contra el oleoducto de Vaca Muerta

La localización del puerto generó controversias desde sus etapas iniciales por la normativa ambiental preexistente. La franja costera del Golfo San Matías contaba con la protección de la Ley 3.308, marco normativo que fue modificado en septiembre de 2022 durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández para permitir el tendido de la infraestructura energética.

Biodiversidad en el área marítima de la Península Valdés.

Diversas instituciones de la sociedad civil expresaron reparos sobre el avance del trazado. En agosto pasado, el obispo de Rawson, Roberto Álvarez, remitió una nota formal al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, donde transmitió la inquietud de los vecinos respecto de la preservación natural del área marítima compartida entre ambas provincias.

El planteo del organismo internacional se suma al posicionamiento expresado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Durante el Congreso Mundial realizado en Abu Dabi en octubre de 2025, ESA entidad solicitó al Estado argentino restablecer los niveles originales de protección legal en el Golfo San Matías y suspender los desarrollos que comprometan su ecosistema.