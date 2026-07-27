Tras 20 años, una histórica empresa de galletas cierra una de sus plantas más emblemáticas

La empresa nació en 1998 como un emprendimiento familiar con el objetivo de llevar al mercado galletitas de sabor artesanal. Su mayor etapa de crecimiento llegó en 2017, cuando adquirió la planta de Dilexis en San Juan, la misma que ahora cesará sus operaciones. Gracias a esa expansión, la firma amplió su presencia en todo el país e incluso comenzó a exportar sus productos a mercados vecinos.

Las consecuencias del cierre de esta empresa

Sin embargo, el fuerte deterioro del consumo terminó afectando de lleno a la compañía. A comienzos de 2026, la planta funcionaba apenas al 52 % de su capacidad instalada, lo que elevó considerablemente el costo de producción por unidad e hizo imposible competir con segundas marcas y con la oferta de panaderías y fabricantes informales.

El cierre de la empresa también tendrá un fuerte impacto social y económico. Decenas de trabajadores fueron despedidos mediante telegramas enviados de forma inmediata, lo que desencadenó protestas en las puertas del establecimiento. Además, se abrió un conflicto gremial porque, según denuncian los operarios, las primeras propuestas de indemnización no cumplen con lo establecido por la legislación laboral.

Más allá de la situación de la empresa, el cese de actividades representa un duro golpe para la economía de Albardón. La empresa generaba empleo directo e indirecto y sostenía la actividad de numerosos proveedores y comercios de la zona, que ahora también se verán afectados por el cierre.