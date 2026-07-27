Trío de amigos en la montaña: tremenda confesión de la mujer del hombre que fue rescatado junto a dos mujeres

Como se largó a llover y la nieve también hacía lo suyo, las tres personas debieron abandonar el auto y protegerse en un refugio, en el sector de Termas de Colina, donde estuvieron atrapados por seis días y por el que se inició un amplio operativo para rescatarlos.

Desde ese entonces, han surgido distintos detalles y las redes sociales festinaron con las especulaciones sobre lo ocurrió durante esos días en el refugio.

La montaña como testigo de la estadía del trío de amigos

“Somos amigos. Ni un día pasó nada, porque somos amigos, todos nos respetamos. Conversábamos, dialogábamos... pero nunca fue que yo iba a tener un romance con ellas”, afirmó el Chino Orellana en un dialogo con un conductor de la TV de Chile.

El descargo de Génesis, la pareja del Chino, tras el rescate en la montaña

Génesis dio su versión de los hechos y opinó sobre la incertidumbre que vivió durante los días en los que su pareja estuvo desaparecido con dos mujeres y su reacción tras el rescate.

“Enojada, igual triste por lo que pasó”, aseguró Génesis al programa de Canal 13. “Quedé como en vergüenza”, añadió.

Con respecto a los rumores de infidelidad, Génesis se sinceró y lanzó una frase en la que dejó entrever que duda del padre de su hijo. “Aunque él me diga que no, nunca pasó nada… es hombre”, afirmó.

“Yo pensé que iba a llegar. Nunca me imaginé que andaba con estas dos niñas”, señaló Génesis.

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La mujer se quebró en pantalla y expresó su angustia por la desaparición de Orellana. “Esa fue mi desesperación, que él no estaba”, aseguró visiblemente afectada.