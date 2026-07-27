Bariloche: Cerro Catedral amplía su oferta con 4 nuevas telesillas

Desde hoy ya están operativas las telesillas Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya, que permiten acceder a nuevos sectores y recorridos, sumar kilómetros de pistas y disfrutar de una experiencia diferente a medida que se gana altura.
Nuevas pistas y recorridos en la montaña
Con esta nueva apertura, Catedral continúa ampliando su propuesta de forma progresiva. Cada nuevo ascenso ofrece mejores panorámicas de la cordillera, más alternativas para recorrer la montaña y nuevos desafíos para quienes buscan aprovechar al máximo la nieve.
Al mismo tiempo, siguen funcionando el sector de aprendizaje, donde principiantes de todas las edades pueden iniciarse en el esquí, y las telesillas Ciprés y Princesita, que mantienen habilitado el acceso a la cota intermedia. De esta manera, el centro de esquí ofrece alternativas tanto para quienes recién comienzan como para los más experimentados.
La propuesta también alcanza a quienes prefieren disfrutar de la montaña sin esquiar. Los peatones pueden ascender a través de la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, dos medios que permiten contemplar los paisajes nevados y vivir una experiencia diferente en la montaña.
Disfrutando la montaña sin esquiar
Durante las vacaciones de invierno, Cerro Catedral recibe visitantes de distintos puntos del país y del exterior, con jornadas que se extienden de 9 a 17 horas. Mientras tanto, los 40 cañones de fabricación de nieve continúan trabajando durante las horas de menor temperatura para reforzar los sectores que lo necesitan y mantener las mejores condiciones posibles en las pistas.
Este viernes están habilitados para esquiadores el sector de aprendizaje y las telesillas Ciprés, Princesita, Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya. Para peatones, permanecen operativas la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo.
Desde el centro de esquí recuerdan la importancia de consultar diariamente el estado de los medios a través de la aplicación oficial de Cerro Catedral y de esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetando la señalización y las indicaciones del personal de montaña.