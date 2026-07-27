Bariloche: Cerro Catedral amplía su oferta con 4 nuevas telesillas

Al mismo tiempo, siguen funcionando el sector de aprendizaje, donde principiantes de todas las edades pueden iniciarse en el esquí, y las telesillas Ciprés y Princesita, que mantienen habilitado el acceso a la cota intermedia. De esta manera, el centro de esquí ofrece alternativas tanto para quienes recién comienzan como para los más experimentados.

La propuesta también alcanza a quienes prefieren disfrutar de la montaña sin esquiar. Los peatones pueden ascender a través de la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, dos medios que permiten contemplar los paisajes nevados y vivir una experiencia diferente en la montaña.

Disfrutando la montaña sin esquiar

Durante las vacaciones de invierno, Cerro Catedral recibe visitantes de distintos puntos del país y del exterior, con jornadas que se extienden de 9 a 17 horas. Mientras tanto, los 40 cañones de fabricación de nieve continúan trabajando durante las horas de menor temperatura para reforzar los sectores que lo necesitan y mantener las mejores condiciones posibles en las pistas.

Este viernes están habilitados para esquiadores el sector de aprendizaje y las telesillas Ciprés, Princesita, Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya. Para peatones, permanecen operativas la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo.

Desde el centro de esquí recuerdan la importancia de consultar diariamente el estado de los medios a través de la aplicación oficial de Cerro Catedral y de esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetando la señalización y las indicaciones del personal de montaña.