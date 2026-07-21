Esquel renueva su oferta de esquí con pistas y medios habilitados en La Hoya

La Hoya suma pistas para esquiadores experimentados en Esquel
Entre las novedades se destacan la habilitación de la Telesilla del Cañadón, el medio de elevación El Sol y las pistas Estadio y Travesía del Estadio, estas últimas destinadas a quienes ya tienen experiencia y buscan recorridos con mayor dificultad técnica.
La incorporación de estos sectores mejora la circulación dentro del cerro y amplía el dominio esquiable, que continúa creciendo de manera progresiva a medida que las condiciones de nieve lo permiten. Desde el complejo adelantaron que la apertura de nuevas pistas y medios continuará durante las próximas semanas si el clima acompaña.
Servicios y tarifas en el centro de esquí
La Hoya opera todos los días de 10 a 17 horas y mantiene en funcionamiento todos sus servicios: alquiler de equipos, escuela de esquí y snowboard y el Parador El Zorro, una de las opciones para hacer una pausa entre bajadas. En cuanto a las tarifas, el pase diario para la temporada 2026 cuesta $100.000 y puede adquirirse de forma online antes de llegar al cerro.
Bajo el concepto “Invierno de Experiencias”, La Hoya sigue consolidando una propuesta que combina nieve de calidad con algunos de los grandes atractivos de la región, como el Parque Nacional Los Alerces y La Trochita, dos clásicos imperdibles para quienes visitan Esquel.
En pocas palabras
- La Hoya amplía: Habilitaron nuevas pistas y medios de elevación para la temporada 2026.
- Novedades destacadas: Telesilla del Cañadón, El Sol y pistas Estadio y Travesía para esquiadores experimentados.
- Servicios y precios: Pase diario a $100.000; abierto de 10 a 17 hs con escuela y alquiler.