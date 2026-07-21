Esquel renueva su oferta de esquí con pistas y medios habilitados en La Hoya

La Hoya suma pistas para esquiadores experimentados en Esquel

Entre las novedades se destacan la habilitación de la Telesilla del Cañadón, el medio de elevación El Sol y las pistas Estadio y Travesía del Estadio, estas últimas destinadas a quienes ya tienen experiencia y buscan recorridos con mayor dificultad técnica.

La incorporación de estos sectores mejora la circulación dentro del cerro y amplía el dominio esquiable, que continúa creciendo de manera progresiva a medida que las condiciones de nieve lo permiten. Desde el complejo adelantaron que la apertura de nuevas pistas y medios continuará durante las próximas semanas si el clima acompaña.