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Temporada 2026

Esquel renueva su oferta de esquí con pistas y medios habilitados en La Hoya

Esquiadores y snowboarders se beneficiarán con la habilitación de la Telesilla del Cañadón y El Sol, junto a nuevas pistas.

Winter News
Por Winter News
Esquel renueva su oferta de esquí con pistas y medios habilitados en La Hoya

Esquel renueva su oferta de esquí con pistas y medios habilitados en La Hoya

La temporada de nieve en La Hoya suma adeptos con la apertura de nuevos medios de elevación y pistas. El centro de esquí de Esquel amplió su oferta para esquiadores y snowboarders, habilitando más sectores de la montaña para todos los niveles.

La Hoya suma pistas para esquiadores experimentados en Esquel

Entre las novedades se destacan la habilitación de la Telesilla del Cañadón, el medio de elevación El Sol y las pistas Estadio y Travesía del Estadio, estas últimas destinadas a quienes ya tienen experiencia y buscan recorridos con mayor dificultad técnica.

La incorporación de estos sectores mejora la circulación dentro del cerro y amplía el dominio esquiable, que continúa creciendo de manera progresiva a medida que las condiciones de nieve lo permiten. Desde el complejo adelantaron que la apertura de nuevas pistas y medios continuará durante las próximas semanas si el clima acompaña.

Servicios y tarifas en el centro de esquí

La Hoya opera todos los días de 10 a 17 horas y mantiene en funcionamiento todos sus servicios: alquiler de equipos, escuela de esquí y snowboard y el Parador El Zorro, una de las opciones para hacer una pausa entre bajadas. En cuanto a las tarifas, el pase diario para la temporada 2026 cuesta $100.000 y puede adquirirse de forma online antes de llegar al cerro.

Bajo el concepto “Invierno de Experiencias”, La Hoya sigue consolidando una propuesta que combina nieve de calidad con algunos de los grandes atractivos de la región, como el Parque Nacional Los Alerces y La Trochita, dos clásicos imperdibles para quienes visitan Esquel.

En pocas palabras

  • La Hoya amplía: Habilitaron nuevas pistas y medios de elevación para la temporada 2026.
  • Novedades destacadas: Telesilla del Cañadón, El Sol y pistas Estadio y Travesía para esquiadores experimentados.
  • Servicios y precios: Pase diario a $100.000; abierto de 10 a 17 hs con escuela y alquiler.
Resumen generado por Thinkindot AI

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