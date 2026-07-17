Un temporal podría dejar hasta 3 metros de nieve en los Andes

Después de varias semanas con escasas nevadas, la cordillera podría vivir un cambio de escenario que entusiasma a toda la industria de la nieve. Un intenso temporal ya comenzó a afectar los Andes y, según los principales modelos meteorológicos, dejará acumulaciones excepcionales durante los próximos días, con sectores de alta montaña que podrían superar los 3 metros de nieve y favorecer a los centros que esquí.
El fenómeno estará impulsado por una sucesión de sistemas provenientes del Pacífico que mantendrán las nevadas de manera casi ininterrumpida hasta la próxima semana. Las mayores acumulaciones se esperan sobre la cordillera chilena, donde algunos modelos proyectan hasta 3,6 metros de nieve en las cotas más elevadas.
Se esperan nevadas récord en Los Andes
Del lado argentino también se espera un aporte muy importante. Centros de esquí como Las Leñas, Los Penitentes, Caviahue, Cerro Bayo, Chapelco, Catedral Alta Patagonia y Cerro Castor recibirán nuevas nevadas que permitirán mejorar la cobertura y consolidar una base mucho más firme para lo que resta de la temporada.
En Mendoza, el temporal ya obligó a activar un operativo preventivo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas intensas y fuertes vientos para la alta montaña, con acumulaciones estimadas de entre 1,5 y 2,5 metros, aunque en los sectores más elevados podrían alcanzarse los 3 metros.
Desde Defensa Civil explicaron que el evento está asociado a un río atmosférico, un fenómeno que transporta una gran cantidad de humedad hacia la cordillera y favorece nevadas persistentes. Si bien representa una excelente noticia para la temporada de invierno y para las reservas de agua, también implica un riesgo para la circulación en montaña.
¿Viajar a la cordillera? Precauciones por esquí y viento blanco
Las autoridades advirtieron que el temporal estará acompañado por viento blanco, temperaturas muy bajas y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los sectores más altos. Por ese motivo, el Paso Internacional Cristo Redentor ya fue cerrado de manera preventiva y se recomienda evitar viajes hacia la cordillera mientras se mantengan las condiciones adversas.
Si los pronósticos se cumplen, este episodio podría convertirse en el más importante del invierno hasta ahora. Después de un comienzo de temporada condicionado por la falta de nieve, las próximas jornadas podrían cambiar por completo el panorama en gran parte de los centros de esquí de Chile y Argentina, con mejores condiciones para la práctica del esquí y el snowboard durante la segunda mitad de julio.