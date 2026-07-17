Un temporal podría dejar hasta 3 metros de nieve en los Andes

En Mendoza, el temporal ya obligó a activar un operativo preventivo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas intensas y fuertes vientos para la alta montaña, con acumulaciones estimadas de entre 1,5 y 2,5 metros, aunque en los sectores más elevados podrían alcanzarse los 3 metros.

Desde Defensa Civil explicaron que el evento está asociado a un río atmosférico, un fenómeno que transporta una gran cantidad de humedad hacia la cordillera y favorece nevadas persistentes. Si bien representa una excelente noticia para la temporada de invierno y para las reservas de agua, también implica un riesgo para la circulación en montaña.

¿Viajar a la cordillera? Precauciones por esquí y viento blanco

Las autoridades advirtieron que el temporal estará acompañado por viento blanco, temperaturas muy bajas y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los sectores más altos. Por ese motivo, el Paso Internacional Cristo Redentor ya fue cerrado de manera preventiva y se recomienda evitar viajes hacia la cordillera mientras se mantengan las condiciones adversas.

Si los pronósticos se cumplen, este episodio podría convertirse en el más importante del invierno hasta ahora. Después de un comienzo de temporada condicionado por la falta de nieve, las próximas jornadas podrían cambiar por completo el panorama en gran parte de los centros de esquí de Chile y Argentina, con mejores condiciones para la práctica del esquí y el snowboard durante la segunda mitad de julio.