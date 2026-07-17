Cerro Perito Moreno sigue creciendo: más pistas de esquí y mejoras para la temporada

La zona de iniciación también fue ampliada. La pista y el poma Ski Fun Day crecieron para ofrecer una alternativa ideal para aprender o disfrutar de un día en la nieve sin necesidad de un pase para toda la montaña.

Escuela de Ski & Snowboard para todos los niveles

De cara a las vacaciones de invierno, la Escuela de Ski & Snowboard funciona a pleno con clases para chicos, adolescentes y adultos. Tanto quienes debutan como quienes buscan mejorar su técnica cuentan con instructores certificados y diferentes modalidades de clases.

La experiencia suma novedades fuera de las pistas. Este invierno abrió La Roquita, un nuevo restaurante de montaña exclusivo para esquiadores, además de dos food trucks en la llegada de la telesilla Plateau. Con estas incorporaciones, Cerro Perito Moreno cuenta con nueve propuestas gastronómicas.

En cuanto al alojamiento, se renovó el Refugio Albrecht Rudolph, que se suma al hotel Apres Ski con espacios para familias y grupos de amigos. Esto se complementa con la oferta turística de El Bolsón y la Comarca Andina, que combina naturaleza, gastronomía regional y bienestar.

Para esta temporada, Cerro Perito Moreno mantiene una de las mejores relaciones entre precio y servicio de la región. Durante la temporada alta, la compra de pases por varios días accederá a tarifas promocionales, con el pase de cinco días desde $92.400 por jornada.