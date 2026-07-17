Nevadas: Cerro Bayo ya recibe 2.500 personas y espera más nieve

Las inversiones también incluyeron nuevos cañones para fabricar nieve, una máquina pisapistas PistenBully 600 y una nueva magic carpet destinada a quienes dan sus primeros pasos en el esquí. A esto se suma la apertura progresiva de más pistas, a medida que las condiciones de nieve lo permiten.

Disfruta de la experiencia en las vacaciones de invierno

Uno de los rasgos que distingue a Cerro Bayo sigue siendo su propuesta para principiantes. Las pistas de aprendizaje están ubicadas en la cota 1500, donde la nieve suele conservar una buena calidad durante buena parte del invierno. Allí también funciona el rental, mientras que la escuela ofrece clases para todas las edades, programas de iniciación y propuestas adaptadas para personas con discapacidad.

La experiencia en la montaña va mucho más allá del esquí y el snowboard. Los paseos panorámicos, las caminatas con raquetas y el tubing permiten disfrutar del paisaje desde otra perspectiva, mientras que los refugios gastronómicos distribuidos en distintos sectores del cerro combinan cocina patagónica, vinos regionales y vistas privilegiadas del Nahuel Huapi.

Durante las próximas semanas también habrá una agenda cargada de actividades, con competencias como el Freeride WTQ, los Campeonatos Argentinos FASA U12 y U14, el Freestyle Sessions y el Rugby Xtreme, además de una nueva edición de Sabores que Unen, el encuentro gastronómico que reúne a chefs invitados en plena montaña.

Para quienes estén planificando una escapada, los Ski Pack —que incluyen pase, alquiler de equipos y clases grupales— parten desde $666.270 para esquí y $752.220 para snowboard en programas de tres días durante temporada baja. En temporada alta, los programas de seis días alcanzan los $1.329.655 para esquí y los $1.422.720 para snowboard, con financiación de hasta 12 cuotas sin interés.