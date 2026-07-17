Cierre del paso a Chile: este es el plan de Nación y Mendoza para evitar el caos de camiones

El paso a Chile está cerrado desde el martes 14 de julio.

Por Mendoza estuvieron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, junto a funcionarios de Vialidad Nacional, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Coordinación del Corredor Internacional, la Municipalidad de Luján de Cuyo y las cámaras empresarias Aprocam y ACCUM.

Nuevo esquema para estacionar camiones ante el cierre del paso a Chile

El protocolo acordado establece distintos puntos de estacionamiento según la duración del cierre del Paso Cristo Redentor.

En alta montaña quedaron definidas 3 playas de estacionamiento en Uspallata:

ACI Uspallata, con capacidad para 250 camiones.

Playa de la estación de servicio YPF de Uspallata, para 200 unidades.

Parador Doña Carmen (EG3), con espacio para 80 camiones.

Entre los tres lugares, según indicaron desde Producción, podrán albergar alrededor de 530 camiones cuando el cierre preventivo supere las 72 horas.

Para baja montaña se habilitarán 5 sectores de estacionamiento distribuidos sobre la Ruta 7, entre Eloy Guerrero y La Paz, con capacidad estimada para unos 930 camiones del transporte nacional e internacional.

Una vez que reabra el paso a Chile, los camiones internacionales serán guiados por Policía Vial de Mendoza y Gendarmería Nacional.

Uno de los cambios más importantes en el esquema planificado es que los camiones pertenecientes a empresas con base en Mendoza no deberán permanecer detenidos sobre la ruta. En esos casos, podrán regresar a sus predios hasta que se anuncie la reapertura del paso a Chile.

Por otra parte, se establecieron dos puntos específicos para el transporte mendocino: uno en la intersección de la Ruta 7 con la Ruta Provincial 84, con capacidad para unos 400 camiones, y el hub logístico que se construye en Luján de Cuyo, donde inicialmente podrán estacionar entre 250 y 300 unidades.

Cómo será el operativo cuando reabra el Paso Cristo Redentor

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, explicó que el protocolo también fija el procedimiento para liberar el tránsito una vez que el corredor vuelva a estar habilitado.

Según indicó, los camiones internacionales ascenderán hacia alta montaña mediante un sistema de encapsulamiento coordinado entre la Policía Vial de Mendoza y Gendarmería Nacional, con el objetivo de evitar congestiones y ordenar la circulación.

De la reunión por los cierres del paso a Chile participaron autoridades provinciales y nacionales.

En paralelo, los dos "pulmones logísticos" destinados a las empresas mendocinas permitirán concentrar los vehículos y sumarlos de manera progresiva al operativo.

Marengo señaló que el esquema es el resultado de más de tres inviernos de trabajo conjunto entre organismos públicos y privados para mejorar la respuesta ante los cierres del Paso Cristo Redentor.

El plan también contempla presencia permanente de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza en los distintos puntos de estacionamiento previos al paso a Chile, además de un sistema de coordinación entre todos los organismos involucrados.