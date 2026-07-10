Cerraron el Paso Cristo Redentor por nevadas y el sábado evaluarán la posible reapertura

Una nevada provocó el corte del Paso Cristo Redentor y el sábado se sabrá cuándo es su reapertura.

El pronóstico en la alta montaña

Indicaron que la inestabilidad se prolongará hasta el sábado a las 5 de la mañana. A partir de ese momento, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas que garantizaría una ventana de buen tiempo hasta el próximo martes.

Sin embargo, el escenario a mediano plazo presenta complicaciones. Los reportes oficiales señalan que desde el miércoles 15 y hasta el lunes 20 de julio ingresará un extenso temporal a la cordillera que podría obligar a mantener cerrado el cruce.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron que mantendrán la entrega de información día a día para que los usuarios del Paso Cristo Redentor puedan programar sus viajes y verificar el estado de la Ruta 7.