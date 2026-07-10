El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado durante todo este viernes debido a las nevadas en la alta montaña. La interrupción del tránsito se mantendrá, al menos, hasta este sábado cuando a las 11, horario en que las autoridades se reunirán para evaluar una eventual reapertura del túnel internacional.
Cerraron el Paso Cristo Redentor por nevadas y el sábado evaluarán la posible reapertura
El Paso Cristo Redentor permanece cerrado por nevadas. El tránsito interno está habilitado hasta Puente del Inca con portación obligatoria de cadenas
Pese al cierre del paso a Chile, la Coordinación Argentina informó que el tránsito interno por la Ruta 7 se encuentra habilitado únicamente hasta la localidad de Puente del Inca. Para circular por este tramo, se exigirá a los conductores la portación obligatoria de cadenas.
Del lado chileno, las precipitaciones también afectan la normal circulación, con caída de nieve constante que se registra en los complejos de Portillo y la curva de los Caracoles.
El pronóstico en la alta montaña
Indicaron que la inestabilidad se prolongará hasta el sábado a las 5 de la mañana. A partir de ese momento, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas que garantizaría una ventana de buen tiempo hasta el próximo martes.
Sin embargo, el escenario a mediano plazo presenta complicaciones. Los reportes oficiales señalan que desde el miércoles 15 y hasta el lunes 20 de julio ingresará un extenso temporal a la cordillera que podría obligar a mantener cerrado el cruce.
Ante esta situación, las autoridades confirmaron que mantendrán la entrega de información día a día para que los usuarios del Paso Cristo Redentor puedan programar sus viajes y verificar el estado de la Ruta 7.