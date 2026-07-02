Realizaban el trámite migratorio en Los Libertadores, le robó la cartera a una mujer y terminó detenido

Foto: gentileza Osvaldo Valle

El robo en medio de Los Libertadores

Mientras una pasajera del micro llenaba uno de los formularios que exige el Gobierno de Chile para ingresar a su país, dejó su cartera arriba de un mesón, según informó el medio trasandino Andes Online.

En ese momento, otro pasajero que viajaba en otro micro aprovecho el descuido para sustraer la cartera de la mujer. En el interior no sólo tenía la documentación personal necesaria para realizar el trámite migratorio sino también una suma de $50.000 chilenos -equivalentes a $80.000 argentinos aproximadamente-.

Claro que la víctima notó lo que estaba ocurriendo inmediatamente y logró avisar a las autoridades. El ladrón, oriundo de Argentina pero con residencia en Chile, fue detenido en el mismo complejo Los Libertadores. El sujeto tenía en su poder los elementos sustraídos.

El autor del robo, un joven de 24 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Afaro Figueroa lo formalizó por el delito de hurto simple consumado. Por el hecho no tener antecedentes policiales, al menos en Chile, accedió a una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, debiendo para ello fijar un domicilio y tener prohibición de acercarse a la víctima durante ese período de tiempo.