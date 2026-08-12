La oscura habitación donde un viudo negro le pudo robar a 3 mujeres

El robo cometido en la provincia de Buenos Aires.

La caída del viudo negro en Buenos Aires

De acuerdo al parte policial que se informó de manera oficial, el viudo negro se encontró con las tres mujeres que se convirtieron en sus víctimas luego de haber sido contactado mediante una aplicación de citas.

Cuando ingresó al departamento y detectaron las pésimas condiciones de habitabilidad, las amenazó con un arma blanca. Acto seguido les robó dinero y objetos de valor para luego darse a la fuga.

Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente y gracias a la recopilación de imágenes de cámaras públicas y privadas, más los datos que aportaron, los oficiales de la Policía de Buenos Aires avanzaron en la investigación para dar con el atacante.

El departamento donde atacaba el viudo negro.

Con las tareas de campo realizadas, los policías de Buenos Aires lograron ubicarlo en el domicilio de la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, donde se realizó un allanamiento mediante la orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.

En el procedimiento, los oficiales hallaron una campera que, según describieron las damnificadas, el ladrón había utilizado el día del robo. El magistrado actuante dispuso el traslado del detenido y el secuestro del elemento hallado vinculado con la causa.