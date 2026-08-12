Un viudo negro fue detenido en el partido bonaerense de Merlo acusado de robarle a tres mujeres durante un encuentro en un departamento del barrio porteño de Retiro.
La oscura habitación donde un viudo negro le pudo robar a 3 mujeres
Cuando ingresó al departamento y detectaron las pésimas condiciones de habitabilidad, las amenazó con un arma blanca para cometer el robo
Se supo que el acusado se contactó a través de una aplicación de citas y amenazó a las víctimas con un arma blanca al momento de ejecutar los violentos robos.
Personal de la Policía de Buenos Aires llevó adelante tareas para dar con el imputado de un robo cometido en un inmueble situado en la calle Suipacha 900, en la localidad de Retiro.
La caída del viudo negro en Buenos Aires
De acuerdo al parte policial que se informó de manera oficial, el viudo negro se encontró con las tres mujeres que se convirtieron en sus víctimas luego de haber sido contactado mediante una aplicación de citas.
Cuando ingresó al departamento y detectaron las pésimas condiciones de habitabilidad, las amenazó con un arma blanca. Acto seguido les robó dinero y objetos de valor para luego darse a la fuga.
Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente y gracias a la recopilación de imágenes de cámaras públicas y privadas, más los datos que aportaron, los oficiales de la Policía de Buenos Aires avanzaron en la investigación para dar con el atacante.
Con las tareas de campo realizadas, los policías de Buenos Aires lograron ubicarlo en el domicilio de la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, donde se realizó un allanamiento mediante la orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.
En el procedimiento, los oficiales hallaron una campera que, según describieron las damnificadas, el ladrón había utilizado el día del robo. El magistrado actuante dispuso el traslado del detenido y el secuestro del elemento hallado vinculado con la causa.
En pocas palabras
- Viudo negro detenido: acusado de robar a tres mujeres en un departamento de Retiro tras conocerlas por una app.
- Amenaza con arma blanca: el imputado las amenazó para sustraerles dinero y objetos de valor.
- Aprehensión en Merlo: la Policía Bonaerense detuvo al sospechoso y secuestró una campera utilizada durante el hecho.