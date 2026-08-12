Llevan 600 años produciendo madera de un mismo árbol sin necesidad de ser talado gracias a un método ancestral

Desde hace más de 600 años, un árbol acompaña a las comunidades de Japón y permite obtener madera de alta calidad sin necesidad de talarlo por completo. El secreto está en una antigua técnica forestal que convierte un solo cedro en una estructura capaz de producir nuevos troncos durante siglos.
El método fue desarrollado en el siglo XIV por los silvicultores de la región de Kitayama, al norte de Kioto. Se conoce como Daisugi, un término que significa literalmente “cedro sobre plataforma”, y surgió como respuesta a un problema al l terreno montañoso y empinado de la zona dificultaba la plantación masiva y el mantenimiento de nuevos árboles.
¿En qué consiste esta técnica?
La técnica consiste en dejar crecer y ensanchar el tronco principal hasta formar una base situada aproximadamente a un metro del suelo. Desde allí comienzan a crecer tallos verticales, que parecen pequeños árboles brotando de una misma plataforma. Los trabajadores seleccionan determinadas ramas horizontales para favorecer la aparición de nuevos brotes después de cada cosecha. De esta manera, no es necesario plantar un árbol desde cero cada vez que se necesita madera.
La misma estructura puede sostener sucesivas generaciones de troncos, algo especialmente llamativo en una conífera. El mantenimiento requiere una precisión constante. Cada dos años, los trabajadores trepan hasta los árboles para eliminar pequeñas ramificaciones laterales de los brotes. El objetivo es evitar la aparición de nudos y conseguir troncos largos, rectos y uniformes.
Los benefcios de este método
Después de unos 20 años, los brotes alcanzan el tamaño adecuado y pueden cortarse individualmente desde la base. El árbol madre, sin embargo, permanece intacto y continúa produciendo una nueva generación de troncos. Una sola estructura puede llegar a sostener hasta un centenar de brotes al mismo tiempo.
La madera obtenida mediante el Daisugi también adquirió una reputación especial por sus propiedades. Estos troncos pueden ser hasta 200% más densos y resistentes que el cedro convencional y presentar alrededor de un 140% más de flexibilidad, características que los hicieron especialmente útiles en una región acostumbrada a tifones y terremotos.
Tradicionalmente, además, la madera era pulida con una arena fina de la zona para conseguir un acabado brillante y distintivo. Así, lo que comenzó como una solución para cultivar árboles en un terreno difícil terminó convirtiéndose en una técnica forestal capaz de producir madera durante generaciones sin sacrificar el árbol que la origina.
En pocas palabras
- Técnica ancestral: Llevan 600 años obteniendo madera de un mismo árbol sin talarlo mediante el método japonés Daisugi.
- Procedimiento: El Daisugi consiste en dejar crecer troncos verticales desde una base principal, permitiendo cosechas cada 20 años.
- Beneficios: La madera resultante es más densa, resistente y flexible, ideal para zonas sísmicas y de fuertes vientos.