Llevan 600 años produciendo madera de un mismo árbol sin necesidad de ser talado gracias a un método ancestral

La misma estructura puede sostener sucesivas generaciones de troncos, algo especialmente llamativo en una conífera. El mantenimiento requiere una precisión constante. Cada dos años, los trabajadores trepan hasta los árboles para eliminar pequeñas ramificaciones laterales de los brotes. El objetivo es evitar la aparición de nudos y conseguir troncos largos, rectos y uniformes.

Los benefcios de este método

Después de unos 20 años, los brotes alcanzan el tamaño adecuado y pueden cortarse individualmente desde la base. El árbol madre, sin embargo, permanece intacto y continúa produciendo una nueva generación de troncos. Una sola estructura puede llegar a sostener hasta un centenar de brotes al mismo tiempo.

La madera obtenida mediante el Daisugi también adquirió una reputación especial por sus propiedades. Estos troncos pueden ser hasta 200% más densos y resistentes que el cedro convencional y presentar alrededor de un 140% más de flexibilidad, características que los hicieron especialmente útiles en una región acostumbrada a tifones y terremotos.

Tradicionalmente, además, la madera era pulida con una arena fina de la zona para conseguir un acabado brillante y distintivo. Así, lo que comenzó como una solución para cultivar árboles en un terreno difícil terminó convirtiéndose en una técnica forestal capaz de producir madera durante generaciones sin sacrificar el árbol que la origina.