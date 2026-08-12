Mendoza cambia la forma de evaluar en primaria y vuelve la posibilidad de repetir primer grado

Para pasar de grado, los alumnos mendocinos deberán acreditar saberes básicos que determinará la provincia.

Primero y segundo ya no serán una sola unidad

Uno de los cambios más importantes alcanza a los alumnos que comienzan la escuela primaria. Hasta ahora, primero y segundo grado eran considerados una única unidad pedagógica, por lo que los chicos atravesaban esos dos años como una etapa de iniciación y consolidación de los primeros aprendizajes. En la práctica, primer grado era el único año de la primaria en el que no se contemplaba la repetición.

A partir de este año, esa consideración cambia y cada grado tendrá su propia acreditación. Esto significa que un alumno de primer grado podrá permanecer en ese año si, después de atravesar las instancias previstas para fortalecer sus aprendizajes, no logra alcanzar los conocimientos básicos establecidos por la DGE.

Sin embargo, la no aprobación de esos aprendizajes no implica que un alumno repita automáticamente. Primero deberá participar de las instancias de intensificación y fortalecimiento previstas para diciembre y febrero, según corresponda. Recién después de esas instancias se definirá si alcanza las condiciones necesarias para promover.

Qué deberán alcanzar los alumnos para pasar de grado

La DGE también modificó la manera en que se evaluarán los aprendizajes. El sistema de ponderación utilizado hasta ahora será reemplazado por un sistema de promedio, con el objetivo de establecer criterios que, según explicó el Gobierno, sean más claros y comprensibles para las familias y la comunidad educativa.

Además, se incorporan los llamados Aprendizajes Base, una construcción provincial que establece los saberes fundamentales que los estudiantes deben alcanzar en cada grado. Estos aprendizajes están organizados de manera progresiva y tienen especial desarrollo en Lengua y Matemática.

La DGE también modificó la manera en que se evaluarán los aprendizajes. Imagen ilustrativa.

La acreditación de esos aprendizajes será clave para la promoción. Si un alumno no alcanza los Aprendizajes Base, deberá participar de las instancias de intensificación correspondientes. Una vez finalizadas, deberá acreditar esos saberes con una calificación igual o superior a 7 para poder pasar al grado siguiente.

Por lo tanto, no se trata de que un alumno que no apruebe Lengua o Matemática durante el año quede automáticamente supeditado a repetir. El nuevo régimen contempla primero un período de acompañamiento y fortalecimiento. La permanencia en el grado aparece como una instancia posterior, si después de ese proceso el estudiante todavía no alcanza los aprendizajes establecidos.

Las inasistencias también tendrán consecuencias

Otro de los cambios incorporados por la DGE está relacionado con la asistencia. La nueva normativa establece que los alumnos que acumulen un 20% o más de inasistencias injustificadas deberán concurrir a los períodos de intensificación de diciembre y/o febrero que correspondan.

El objetivo de esas instancias será fortalecer los saberes que los estudiantes no hayan podido consolidar como consecuencia de sus ausencias. La asistencia a esos períodos será obligatoria.

En caso de que un alumno no concurra a ninguno de los períodos de intensificación que le correspondan, la situación quedará registrada como “Regular” en las Normas de Convivencia Institucional, por incumplimiento de la obligación de asistencia a las instancias educativas previstas.

De todos modos, las inasistencias no significarán por sí mismas la repetición del grado. Si los espacios curriculares establecidos para la acreditación del grado que cursa están aprobados, el alumno podrá pasar al año siguiente.

Los cambios establecidos por la Resolución 4778 serán de aplicación obligatoria en las escuelas primarias de gestión estatal de Mendoza a partir del ciclo lectivo 2026. La DGE deberá además adecuar el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) y la Libreta Digital para incorporar las nuevas modalidades de evaluación y seguimiento.