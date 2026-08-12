El Gobierno otorgó un aumento a policías, penitenciarios, retirados y pensionados para agosto

El aumento salarial para agosto un aumento es del 7% sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026.

Los adicionales para policías y penitenciarios

La medida también estableció que el Adicional General por Función Fuerzas de Seguridad, identificado como ítem 1629, pase al 38% desde julio de 2026.

Este cambio comprende al personal policial alcanzado por la Ley 6.722 y al personal penitenciario incluido en la Ley 7.493. El decreto aclaró que sólo se modificó el porcentaje del ítem, sin alterar su forma de cálculo, naturaleza o carácter.

Por otra parte, desde el 1 de julio cambió la forma de calcular la Compensación Policial correspondiente al ítem 3.100. El monto quedó fijado en el 13% de la asignación de la clase del Jefe de las Policías.

La misma modificación se aplicó al ítem 3.123, correspondiente al Refrigerio Penitenciario. También quedó establecido en el 13% de la asignación de la clase del Jefe de las Policías.

El aumento alcanzó a retirados y pensionados

Las disposiciones también fueron extendidas a los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial y del Servicio Penitenciario de Mendoza, conforme a las pautas de movilidad previstas en el Decreto-Ley 4.176/77.

Además, el aumento establecido para agosto tendrá impacto sobre los Servicios Extraordinarios contemplados en la Ley 7.120. Ese incremento comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente, es decir, en septiembre.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que el personal policial no está alcanzado por las normas de negociación colectiva del sector público y que corresponde al gobernador disponer sus incrementos salariales.