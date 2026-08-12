Salarios y financiamiento en el eje del paro en las universidades nacionales

Asimismo, los sindicatos demandan la inmediata puesta en marcha y aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Poder Legislativo. Las entidades denuncian que la falta de actualización adecuada de la partida presupuestaria compromete el correcto desarrollo de los hospitales universitarios, los laboratorios de investigación y la asignación regular de las becas estudiantiles.

A las demandas presupuestarias se suma el reclamo por el acatamiento de resoluciones de la Justicia Federal dictadas en el marco del conflicto. Dirigentes del sector universitario afirman que el Ministerio de Capital Humano no dio estricto cumplimiento a las cautelares judiciales que ordenaron adecuar partidas y saldar deudas relativas a los recursos asignados a los establecimientos públicos.

Qué pasará con las clases en las universidades nacionales

Debido a la convocatoria impulsada por los gremios docentes y no docentes, las clases y las gestiones administrativas en la universidad pública permanecen discontinuadas durante toda la jornada. Solamente se mantienen operativas guardias mínimas en los servicios indispensables como las áreas de salud e investigación con insumos biológicos o mantenimiento crítico.

Desde las agrupaciones que conducen los sindicatos universitarios advirtieron que esta jornada es la continuidad de un plan de lucha más amplio. En ese sentido, ya se anunciaron nuevas medidas que incluirán paros de mayor duración y jornadas de visibilización a lo largo del mes si la administración central no convoca a mesas formales de negociación paritaria.

La respuesta del Gobierno sobre las universidades nacionales

Frente a la medida de fuerza de las federaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano emitió un pronunciamiento en el cual calificó al paro de medida ilegítima y políticamente motivada. Las autoridades del Ejecutivo nacional argumentaron que las transferencias de fondos a las instituciones de educación superior se encuentran concretadas según los cronogramas normativos vigentes.