Los docentes de las universidades nacionales llevan adelante este miércoles una medida de fuerza de 24 horas en las casas de altos estudios públicas de todo el país. La protesta paraliza las actividades académicas y administrativas para exigir al gobierno nacional la recomposición de los salarios y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento.
Salarios y financiamiento en el eje del paro en las universidades nacionales
Docentes y no docentes de las universidades realizan una medida de fuerza de 24 horas para exigir recomposición de salarios y la aplicación plena de la ley
La huelga nacional fue convocada por las organizaciones del Frente Sindical Universitario Nacional, entre las que destacan la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Conadu Histórica, la FAGDUT y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), representativa del personal no docente. La jornada sin asistencia a los lugares de trabajo coincide además con una movilización hacia el Obelisco e intervenciones en distintos puntos del país en defensa de la educación superior y del sistema científico y tecnológico.
La recomposición salarial en las universidades nacionales
El eje central del reclamo que sostienen las organizaciones gremiales pasa por la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores de la educación superior. Según señalaron los representantes de la docencia universitaria, existe un desfase en los ingresos docentes frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor que aún no ha sido equiparado por las ofertas del Poder Ejecutivo.
Asimismo, los sindicatos demandan la inmediata puesta en marcha y aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Poder Legislativo. Las entidades denuncian que la falta de actualización adecuada de la partida presupuestaria compromete el correcto desarrollo de los hospitales universitarios, los laboratorios de investigación y la asignación regular de las becas estudiantiles.
A las demandas presupuestarias se suma el reclamo por el acatamiento de resoluciones de la Justicia Federal dictadas en el marco del conflicto. Dirigentes del sector universitario afirman que el Ministerio de Capital Humano no dio estricto cumplimiento a las cautelares judiciales que ordenaron adecuar partidas y saldar deudas relativas a los recursos asignados a los establecimientos públicos.
Qué pasará con las clases en las universidades nacionales
Debido a la convocatoria impulsada por los gremios docentes y no docentes, las clases y las gestiones administrativas en la universidad pública permanecen discontinuadas durante toda la jornada. Solamente se mantienen operativas guardias mínimas en los servicios indispensables como las áreas de salud e investigación con insumos biológicos o mantenimiento crítico.
Desde las agrupaciones que conducen los sindicatos universitarios advirtieron que esta jornada es la continuidad de un plan de lucha más amplio. En ese sentido, ya se anunciaron nuevas medidas que incluirán paros de mayor duración y jornadas de visibilización a lo largo del mes si la administración central no convoca a mesas formales de negociación paritaria.
La respuesta del Gobierno sobre las universidades nacionales
Frente a la medida de fuerza de las federaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano emitió un pronunciamiento en el cual calificó al paro de medida ilegítima y políticamente motivada. Las autoridades del Ejecutivo nacional argumentaron que las transferencias de fondos a las instituciones de educación superior se encuentran concretadas según los cronogramas normativos vigentes.
En pocas palabras
- Paro nacional: docentes y no docentes universitarios realizan una medida de fuerza de 24 horas exigiendo recomposición salarial y aplicación de la Ley de Financiamiento.
- Reclamos gremiales: buscan equiparar los ingresos docentes con la inflación y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya partida presupuestaria está comprometida.
- Respuesta oficial: el Ministerio de Capital Humano calificó la huelga de ilegítima y motivada políticamente, asegurando que las transferencias de fondos se realizan según cronogramas.