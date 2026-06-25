La Corte mantuvo la medida que obliga a Milei a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Origen del conflicto

La causa comenzó con un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades contra el decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo, el cual condicionaba la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, tras haber fallado en su intento de veto que el Congreso terminó revirtiendo.

Todo esto, a pesar de que el pasado 10 de junio el gobierno y las universidades firmaron un acta acuerdo que estableció: recomposición de la masa salarial de 24,33%; actualización de 20% en gastos de funcionamiento; partidas de $50.000 millones para hospitales universitarios y suba de 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.

Antes de llegar a la Corte, el gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y la norma quedó promulgada. Posteriormente, el Poder Ejecutivo subordinó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento, decisión que derivó en la presentación judicial, ahora rechazada.

La novedad se conoció a dos días de que se realizaran las elecciones en la UNCuyo, en las que se impuso Adriana García sobre el oficialismo que encabezó el vicerrector Gabriel Fidel. La actual conducción de casa de estudios con sede en Mendoza ha participado y organizado las marchas federales para reclamar el cumplimiento de la ley posición que la futura rectora aseguró que continuará y -probablemente- endurecerá.