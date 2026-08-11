Miles de mendocinos están al tanto e incluso yendo a la famosa sucursal para aprovechar las rebajas por cierre. Hablamos de lo que está ocurriendo en el Hiper Libertad de Godoy Cruz, que encara sus últimos días de actividad antes del cierre definitivo previsto para el domingo 16 de agosto. Mientras se acerca la fecha, mantiene una liquidación con fuertes rebajas y descuentos de hasta el 80%.
Siguen los descuentos de hasta el 80% por el cierre del Hiper Libertad: qué se consigue y hasta cuándo
El Hiper Libertad de Godoy Cruz cerrará definitivamente el 16 de agosto. Son los últimos días de una liquidación que alcanza a varios rubros
La fecha de cierre fue comunicada mediante un aviso colocado en el ingreso del hiper, lo que causó sorpresa en más de un cliente. El ritmo de las ventas ya modificó el aspecto habitual del hipermercado: algunas góndolas y heladeras presentan faltantes y determinados sectores comenzaron a quedar prácticamente vacíos.
Hay que tener en cuenta este dato, ya que la promoción incluye:
- Juguetes
- Artículos de librería
- Indumentaria
- Bazar,
- Decoración
- Productos para el hogar
- Pañales
- Artículos de cuidado personal
Qué productos tienen descuentos de hasta el 80% en el Hiper Libertad de Godoy Cruz
Entre las principales oportunidades aparecen juguetes y artículos de librería con rebajas de hasta el 80%. Algunos productos de estos rubros tienen precios desde $999, aunque los valores y la disponibilidad dependen del stock restante, ya que, lógicamente, los productos van acabándose.
La liquidación también alcanza a la ropa. Hay prendas para bebés desde aproximadamente $1.999, mientras que algunas opciones de indumentaria para adultos parten de los $4.999.
En bazar y decoración se ofrecen descuentos de hasta el 70%, con artículos como cajas organizadoras, accesorios para el baño, pelotas de fútbol, piletas y otros productos para la casa.
También se pueden encontrar pañales desde $1.700, además de productos de cuidado personal como repelentes, tinturas y cremas.
El cierre de la sucursal del Hiper Libertad se produce después de una operación mediante la cual La Anónima adquirió 12 establecimientos del Grupo Libertad, un centro de distribución y concretó el traspaso de más de 1.600 trabajadores.
Las sucursales de Mendoza y Chaco quedaron fuera de esa operación y continuaron bajo administración de Libertad.
En cuanto a la sucursal de Mendoza y tal como publicó Diario UNO, un grupo local es el interesado principal en comprarla. Se trata de Granja Benedetti, que cuenta con 27 sucursales minimercado en el Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Cierre inminente: el Hiper Libertad de Godoy Cruz cesará sus operaciones el 16 de agosto.
- Liquidación total: se ofrecen descuentos de hasta el 80% en diversos rubros.
- Futuro incierto: un grupo local negocia la posible compra de la sucursal.