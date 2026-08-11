Siguen los descuentos de hasta el 80% por el cierre del Hiper Libertad: qué se consigue y hasta cuándo

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Qué productos tienen descuentos de hasta el 80% en el Hiper Libertad de Godoy Cruz

Entre las principales oportunidades aparecen juguetes y artículos de librería con rebajas de hasta el 80%. Algunos productos de estos rubros tienen precios desde $999, aunque los valores y la disponibilidad dependen del stock restante, ya que, lógicamente, los productos van acabándose.

La liquidación también alcanza a la ropa. Hay prendas para bebés desde aproximadamente $1.999, mientras que algunas opciones de indumentaria para adultos parten de los $4.999.

En bazar y decoración se ofrecen descuentos de hasta el 70%, con artículos como cajas organizadoras, accesorios para el baño, pelotas de fútbol, piletas y otros productos para la casa.

El Hiper Libertad histórico de Godoy Cruz se despide de los mendocinos. Foto: archivo

También se pueden encontrar pañales desde $1.700, además de productos de cuidado personal como repelentes, tinturas y cremas.

El cierre de la sucursal del Hiper Libertad se produce después de una operación mediante la cual La Anónima adquirió 12 establecimientos del Grupo Libertad, un centro de distribución y concretó el traspaso de más de 1.600 trabajadores.

Las sucursales de Mendoza y Chaco quedaron fuera de esa operación y continuaron bajo administración de Libertad.

En cuanto a la sucursal de Mendoza y tal como publicó Diario UNO, un grupo local es el interesado principal en comprarla. Se trata de Granja Benedetti, que cuenta con 27 sucursales minimercado en el Gran Mendoza.