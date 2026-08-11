Argentina es un país no solo conocido por sus paisajes e historia. Sino también por haber dominado en construcciones que la diferenciaron de otros. Tal como cuando durante la década de 1970 se construyó una torre en Trelew, provincia de Chubut y se trataba de una estructura única para el país siendo la torre de comunicaciones más alta de Sudamérica.
Después de construirse bajo un proyecto estadounidense esta tecnología significó para el país argentino una serie de torres montada en tan solo tres años.
El día en que Argentina sostuvo en sus pies la torre de comunicaciones más alta de América del Sur
Se trataba de la Torre Omega con una estructura de 366 metros, ubicada a 40 km al norte de Trelew, en la provincia del Chubut, Argentina. Fue la torre de comunicaciones más alta de América del Sur y una de las más altas del mundo, utilizada por la Armada de los Estados Unidos.
Con el objetivo de activar un sistema de radiotransmisión muy avanzado, capaz de localizar cualquiera de sus barcos y/o aeronaves, esta fue construida en la década de 1970 con la instalación de una serie de enormes torres de comunicaciones en diferentes lugares del mundo y uno de los sitios elegidos fue un campo de Argentina, ubicado en Chubut al norte de la ciudad de Trelew.
La torre se construyó en tan solo tres años con un presupuesto de 17.661.814 pesos y de esta manera, se convirtió en la torre de comunicaciones más alta de Sudamérica hasta que se apagó el sistema de radiotransmisión el 30 de septiembre de 1997 y se concretó su demolición en el año 1998 luego de perder popularidad como consecuencia de la aparición del GPS.
Curiosidades de la Torre Omega
- Buscaba cubrir las comunicaciones transoceánicas mediante el uso de antenas situadas por todo el mundo.
- Se construyeron otras estructuras similares en Estados Unidos (cede central), Noruega, Australia y Japón.
- Actualmente, su ubicación pasada se transformó en una cárcel de servicio penitenciario provincial.
- Finalmente, la estructura artifical se demolió recipen en el año 2015.
En pocas palabras
- Torre Omega: en Chubut funcionó la torre de comunicaciones más alta de Sudamérica.
- Proyecto estadounidense: fue construida en la década de 1970 para la Armada de EE.UU.
- Tecnología obsoleta: el GPS provocó su demolición en 1998, aunque su fin fue en 2015.