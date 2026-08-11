El día en que Argentina sostuvo en sus pies la torre de comunicaciones más alta de América del Sur

Con el objetivo de activar un sistema de radiotransmisión muy avanzado, capaz de localizar cualquiera de sus barcos y/o aeronaves, esta fue construida en la década de 1970 con la instalación de una serie de enormes torres de comunicaciones en diferentes lugares del mundo y uno de los sitios elegidos fue un campo de Argentina, ubicado en Chubut al norte de la ciudad de Trelew.

Se demolió el 23 de junio de 1998.

La torre se construyó en tan solo tres años con un presupuesto de 17.661.814 pesos y de esta manera, se convirtió en la torre de comunicaciones más alta de Sudamérica hasta que se apagó el sistema de radiotransmisión el 30 de septiembre de 1997 y se concretó su demolición en el año 1998 luego de perder popularidad como consecuencia de la aparición del GPS.

Curiosidades de la Torre Omega