Cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligro de terremoto tras la tragedia sísmica en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó este lunes el oeste de Colombia y provocó decenas de muertes volvió a poner bajo la lupa la situación sísmica de América Latina. En Argentina, el mapa oficial de riesgos muestra que el norte de Mendoza y el sur de San Juan conforman la franja con mayor peligro de sufrir movimientos destructivos.
El sismo colombiano se produjo a las 7.34, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento causó derrumbes y daños de consideración en distintas ciudades y dejó al menos 111 fallecidos, de acuerdo con un balance provisional.
El episodio no incrementa el peligro sísmico en Argentina ni permite anticipar un terremoto en el país. Sin embargo, vuelve a poner en primer plano las condiciones geológicas de una región atravesada por el movimiento permanente de las placas tectónicas.
Las provincias que concentran el mayor peligro sísmico
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) monitorea la situación de Argentina y elaboró un mapa de peligrosidad. En ese sistema, el territorio está dividido en 5 zonas, numeradas del 0 al 4.
La clasificación y el mapa no indican cuándo ocurrirá un terremoto, sino la probabilidad de que se produzca determinado movimiento del suelo dentro de un período establecido.
El INPRES señala que las exigencias para las construcciones son más rigurosas en la zona 4 y disminuyen a medida que baja la peligrosidad.
Según el mapa -actualizado por el organismo en 2022, después de cuatro décadas-, la zona 4 abarca principalmente:
- El norte de Mendoza, incluida buena parte del área donde se encuentra la capital provincial.
- El sur de San Juan, incluida la ciudad de San Juan.
Esta franja reúne las condiciones de mayor peligrosidad sísmica de Argentina. No significa que allí necesariamente ocurrirá el próximo gran terremoto, sino que las construcciones deben estar preparadas para soportar movimientos del suelo más intensos.
En la zona 3, considerada de peligrosidad elevada, se encuentran el centro de Mendoza, sectores del norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis.
Cuáles son las otras zonas sísmicas de Argentina
La zona 2, de peligrosidad moderada, se extiende por una amplia franja del oeste y centro del país. Comprende sectores ubicados desde el norte de Salta y Jujuy hasta Chubut, además de la totalidad de Tucumán y Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.
En los niveles inferiores aparecen sectores del sur de Mendoza y San Luis, el oeste de La Pampa y áreas del centro y norte de Tierra del Fuego.
Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y grandes extensiones de Formosa, Chaco y Santa Fe se ubican en el escalón de peligrosidad muy reducida.
Sin embargo, la actualización del INPRES eliminó la idea de que existan lugares completamente libres de amenaza sísmica. Todo el territorio argentino presenta algún nivel de peligro, aunque la posibilidad de movimientos destructivos disminuye marcadamente a medida que se avanza desde la cordillera hacia el este.
Por qué tiembla con mayor fuerza en el oeste argentino
La actividad sísmica más intensa está vinculada con la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda y genera una acumulación de energía que puede liberarse mediante movimientos de fallas geológicas.
La región cordillerana está altamente fracturada y concentra la mayoría de los terremotos fuertes registrados en Argentina. Las fallas activas pueden desplazarse en sentido vertical u horizontal y liberar de manera repentina la tensión acumulada.
Los antecedentes más destructivos también se concentraron en el centro-oeste. El terremoto de Mendoza de 1861 destruyó gran parte de la antigua ciudad y causó miles de muertes. En 1944, otro movimiento devastó San Juan y dejó alrededor de 10.000 fallecidos. Y muchos mendocinos todavía recuerdan los calamitosos efectos del terremoto de 1985.
El mapa del INPRES fue elaborado a partir de registros históricos y mediciones instrumentales. Sus datos se utilizan para fijar las normas de construcción sismorresistente y establecer exigencias diferentes según la ubicación y el destino de cada edificio.
En pocas palabras
- Argentina: el norte de Mendoza y el sur de San Juan presentan el mayor riesgo sísmico según el mapa del INPRES.
- Contexto internacional: un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia reavivó la atención sobre la peligrosidad sísmica regional.
- Normativa: las construcciones en zonas de alto riesgo deben cumplir con exigencias sismorresistentes más rigurosas.