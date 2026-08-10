Cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligro de terremoto tras la tragedia sísmica en Colombia

Una de las imágenes del terremoto en Colombia.

Las provincias que concentran el mayor peligro sísmico

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) monitorea la situación de Argentina y elaboró un mapa de peligrosidad. En ese sistema, el territorio está dividido en 5 zonas, numeradas del 0 al 4.

La clasificación y el mapa no indican cuándo ocurrirá un terremoto, sino la probabilidad de que se produzca determinado movimiento del suelo dentro de un período establecido.

El mapa de peligrosidad sísmica del INPRES. San Juan y el norte de Mendoza, en riesgo de movimientos sísmicos. El mapa oficial y sus referencias pueden consultarse en http://contenidos.inpres.gob.ar/actualizacion_mapa

El INPRES señala que las exigencias para las construcciones son más rigurosas en la zona 4 y disminuyen a medida que baja la peligrosidad.

Según el mapa -actualizado por el organismo en 2022, después de cuatro décadas-, la zona 4 abarca principalmente:

El norte de Mendoza , incluida buena parte del área donde se encuentra la capital provincial.

, incluida buena parte del área donde se encuentra la capital provincial. El sur de San Juan, incluida la ciudad de San Juan.

Esta franja reúne las condiciones de mayor peligrosidad sísmica de Argentina. No significa que allí necesariamente ocurrirá el próximo gran terremoto, sino que las construcciones deben estar preparadas para soportar movimientos del suelo más intensos.

En la zona 3, considerada de peligrosidad elevada, se encuentran el centro de Mendoza, sectores del norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis.

El mapa de zonificación sísmica puede consultarse en https://www.argentina.gob.ar/inpres/ingenieria-sismorresistente/zonificacion-sismica. Imagen: gobierno nacional.

Cuáles son las otras zonas sísmicas de Argentina

La zona 2, de peligrosidad moderada, se extiende por una amplia franja del oeste y centro del país. Comprende sectores ubicados desde el norte de Salta y Jujuy hasta Chubut, además de la totalidad de Tucumán y Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.

En los niveles inferiores aparecen sectores del sur de Mendoza y San Luis, el oeste de La Pampa y áreas del centro y norte de Tierra del Fuego.

Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y grandes extensiones de Formosa, Chaco y Santa Fe se ubican en el escalón de peligrosidad muy reducida.

Sin embargo, la actualización del INPRES eliminó la idea de que existan lugares completamente libres de amenaza sísmica. Todo el territorio argentino presenta algún nivel de peligro, aunque la posibilidad de movimientos destructivos disminuye marcadamente a medida que se avanza desde la cordillera hacia el este.

Por qué tiembla con mayor fuerza en el oeste argentino

La actividad sísmica más intensa está vinculada con la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda y genera una acumulación de energía que puede liberarse mediante movimientos de fallas geológicas.

La región cordillerana está altamente fracturada y concentra la mayoría de los terremotos fuertes registrados en Argentina. Las fallas activas pueden desplazarse en sentido vertical u horizontal y liberar de manera repentina la tensión acumulada.

Los antecedentes más destructivos también se concentraron en el centro-oeste. El terremoto de Mendoza de 1861 destruyó gran parte de la antigua ciudad y causó miles de muertes. En 1944, otro movimiento devastó San Juan y dejó alrededor de 10.000 fallecidos. Y muchos mendocinos todavía recuerdan los calamitosos efectos del terremoto de 1985.

Personas alojadas en carpa tras perder sus hogares durante el terremoto de 1985 en Mendoza.

El mapa del INPRES fue elaborado a partir de registros históricos y mediciones instrumentales. Sus datos se utilizan para fijar las normas de construcción sismorresistente y establecer exigencias diferentes según la ubicación y el destino de cada edificio.