Jubilados ANSES en agosto 2026: calendario completo de pagos por DNI, aumento oficial y montos con bono

Al incluir el bono extraordinario de $70.000 que el Estado abona a los sectores de menores recursos, la grilla salarial queda configurada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

$419.775,92 más bono de $70.000: Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

$335.820,74 y bono de $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

Calendario completo de pagos de ANSES para agosto 2026

Las acreditaciones bancarias se efectúan de forma progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Alcance del bono previsional y escala proporcional

El bono de $70.000 se liquida automáticamente en la cuenta bancaria junto al haber del mes, sin necesidad de realizar gestiones previas.