Jubilados ANSES en agosto 2026: calendario completo de pagos por DNI, aumento oficial y montos con bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el cronograma de liquidaciones para todo el sistema previsional. La grilla completa de depósitos, el ajuste por movilidad del 1,89% y la escala de haberes con el refuerzo de $70.000.
Durante el octavo mes del año, los ingresos de la clase pasiva de ANSES absorben un reajuste mensual del 1,89%, valor derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computado con dos decimales para determinar el haber exacto de liquidación.
Escala previsional de agosto: montos base, bono y cobro total de bolsillo de jubilados
La actualización por movilidad modifica los haberes básicos de todas las líneas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la PUAM y de las PNC.
Al incluir el bono extraordinario de $70.000 que el Estado abona a los sectores de menores recursos, la grilla salarial queda configurada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
Calendario completo de pagos de ANSES para agosto 2026
Las acreditaciones bancarias se efectúan de forma progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Alcance del bono previsional y escala proporcional
El bono de $70.000 se liquida automáticamente en la cuenta bancaria junto al haber del mes, sin necesidad de realizar gestiones previas.
- Cobro completo: está dirigido a los beneficiarios que perciben la jubilación mínima ($419.775,92), la PUAM y las PNC.
- Cobro proporcional: aquellos jubilados con haberes superiores a $419.775,92 que no alcancen el tope de $489.775,92 cobran un adicional equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese monto garantizado.
- Excluidos: quienes superan el techo de $489.775,92 no perciben el refuerzo extraordinario.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Cronograma de pagos, aumento del 1,89% y bonos para jubilados en agosto.
- Haberes de agosto: Jubilación mínima con bono alcanza $489.775,92; máxima $2.824.694,50.
- Calendario de cobro: Pagos se acreditan según DNI y tipo de prestación a partir del 10 de agosto.