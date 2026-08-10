"Vivir con esa decisión": el desgarrador relato de la madre que cayó con su auto al lago y que debió dejar a su hija de 3 años

Tras retirar parte de la nieve con palas para marcar la huella de tracción, Eugenia se puso al volante del vehículo con Fidelina asegurada en su butaca infantil, mientras Agustín permanecía afuera dándole indicaciones de maniobra:

“Dejó de acelerar y trató de acomodarlo”, recordó el padre al diario La Nación. Sin embargo, al intentar corregir la trayectoria, el rodado perdió adherencia y la rueda trasera derecha se desplazó hacia el vacío.

Eugenia revivió los instantes previos al impacto: “Me di cuenta de que estábamos por volcar. Fide me dijo ‘¡Mamá!’, como retándome. Le dije que no tuviera miedo, que no pasaba nada, que estaba conmigo. Y ahí empezó a dar vueltas, como cuatro o cinco. Yo me agarré del volante. Pensaba que algún árbol nos iba a frenar. No pasó. Y caímos al agua”.

Desesperación en la oscuridad: "Sentía que tenía que salir o me moría ahogada"

El automóvil se precipitó al lago con la ventanilla del conductor abierta, lo que provocó que el habitáculo se inundara de inmediato mientras descendía a unos 25 metros de profundidad.

En medio de la oscuridad y la presión del agua, la madre logró desabrocharse el cinturón de seguridad e intentó palpar el asiento trasero para rescatar a la pequeña:

“El auto se llenó enseguida de agua, se empezó a hundir muy rápido, y se hacía muy oscuro. Me pude sacar el cinturón, la fui a buscar a Fide y no la encontré”, relató entre lágrimas.

Al límite de su capacidad pulmonar y sin oxígeno, la mujer debió tomar una desgarradora determinación: “Sentía que tenía que salir o me moría ahogada. Supe que si mis pulmones ya no resistían, Fide ya estaba muerta. También pensé, en milésimas de segundos, que iba a tener que vivir con esa decisión toda la vida”. Tras impulsarse a través de la ventana, dio varias brazadas hacia la superficie hasta alcanzar una roca costera.

Desde la orilla, Agustín corrió con una tabla de stand up paddle para auxiliar a su pareja tras ver flotar el casco y las botitas de la niña. Eugenia fue trasladada al Sanatorio San Carlos con un cuadro de hipotermia, pero tras confirmarse el hallazgo del cuerpo por parte de los buzos de Prefectura, ambos padres solicitaron el alta voluntaria para acercarse a despedir a su hija al camping Cirse.

Despedida en la playa y un pedido solidario a la comunidad

Acompañados por familiares y allegados, los padres expresaron su deseo de homenajear la memoria de Fidelina recordando la alegría que caracterizó sus tres años de vida:

Homenaje en la costa: Planean realizar una ceremonia en la playa para despedirla en familia y “tirar piedritas al agua, como a ella le gustaba” .

Planean realizar una ceremonia en la playa para despedirla en familia y . Pedido a la comunidad: Solicitaron la colaboración de vecinos y navegantes para recuperar pertenencias u objetos de la niña que pudieran haber quedado flotando en las inmediaciones del lago.

En una emotiva carta de despedida, su madre sintetizó el vínculo construido con la pequeña: “Yo deseaba mostrarle el mundo tal como lo veo, con sus maravillas, con sus injusticias también. Pudo disfrutar la montaña, el bosque, la nieve, el lago. Fueron tres años compartidos, pero lo fueron todo. Fuiste brillante y seguirás brillando en el recuerdo de todos los que te conocieron”.