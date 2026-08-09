Desmontaron 11.000 hectáreas de bosque para aumentar la producción y deberán pagar $21.800 millones

La denuncia comenzó hace más de una década. Greenpeace señaló irregularidades en la finca en 2013, 2016 y 2023, y durante el conflicto realizó acciones públicas para visibilizar la destrucción del bosque. Hace tres años, activistas de la organización desplegaron un cartel gigante dentro del establecimiento para denunciar la situación.

El millonario castigo por desmontar 11.000 hectáreas de bosque nativo en Salta

Según la organización ambiental, el desmonte fue realizado durante varios meses con 18 topadoras y recién se detuvo después de una denuncia de la entonces AFIP por presuntos casos de trabajo esclavo vinculados al lugar.

Tras la sanción inicial, los propietarios habían acordado un plan de restauración del bosque afectado. Sin embargo, según los fundamentos del Ministerio Público Fiscal de Salta, desde 2018 no hubo avances concretos en la recuperación del ecosistema.

El organismo judicial señaló que continuaron actividades productivas dentro de las áreas afectadas pese a las restricciones existentes. Entre las irregularidades detectadas mencionó la presencia de actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en tareas de reforestación y falta de avances en la restauración del bosque nativo.