Desmontaron 11.000 hectáreas de bosque para aumentar la producción y deberán pagar $21.800 millones

La Justicia de Salta elevó a más de 21.800 millones de pesos la sanción contra dos empresarios agropecuarios por el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosques nativos en el norte de la provincia.
La medida se tomó luego de que los responsables incumplieran los compromisos asumidos para restaurar el área afectada. El caso vuelve a poner en el centro del debate la protección de los bosques nativos en Salta.
La multa récord por destruir 11.000 hectáreas de bosques nativos en Salta
El caso involucra a los empresarios Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, propietarios de una estancia ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones. El predio se encuentra en una zona donde el desmonte del bosque impactó sobre territorios utilizados por comunidades wichí y familias campesinas.
La denuncia comenzó hace más de una década. Greenpeace señaló irregularidades en la finca en 2013, 2016 y 2023, y durante el conflicto realizó acciones públicas para visibilizar la destrucción del bosque. Hace tres años, activistas de la organización desplegaron un cartel gigante dentro del establecimiento para denunciar la situación.
El millonario castigo por desmontar 11.000 hectáreas de bosque nativo en Salta
Según la organización ambiental, el desmonte fue realizado durante varios meses con 18 topadoras y recién se detuvo después de una denuncia de la entonces AFIP por presuntos casos de trabajo esclavo vinculados al lugar.
Tras la sanción inicial, los propietarios habían acordado un plan de restauración del bosque afectado. Sin embargo, según los fundamentos del Ministerio Público Fiscal de Salta, desde 2018 no hubo avances concretos en la recuperación del ecosistema.
El organismo judicial señaló que continuaron actividades productivas dentro de las áreas afectadas pese a las restricciones existentes. Entre las irregularidades detectadas mencionó la presencia de actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en tareas de reforestación y falta de avances en la restauración del bosque nativo.
En pocas palabras
- Justicia de Salta: Sancionó a dos empresarios agropecuarios con $21.800 millones por el desmonte ilegal de 11.000 hectáreas de bosques nativos.
- Incumplimiento de restauración: Los responsables no cumplieron los compromisos asumidos para recuperar el área afectada desde 2018.
- Impacto ambiental y social: El desmonte ilegal afectó territorios utilizados por comunidades wichí y familias campesinas en el norte de la provincia.