Alteraron un curso de agua para su finca, destruyeron un bosque y terminaron multados con 100.000 dólares

Los agricultores Harpreet Pannu y Satvinder Pannu, propietarios de una explotación de arándanos en Australia, buscaron una solución para garantizar el suministro de agua para su finca, pero en el proceso provocaron graves daños a un bosque nativo protegido.
Las obras clandestinas se realizaron entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. La sentencia judicial y la multa formal fueron dictadas a finales de julio de 2026, cuando el impacto ambiental ya había afectado al ecosistema de la zona.
Querían asegurar agua para sus arándanos, pero arrasaron un bosque y recibieron una millonaria multa
Los agricultores contrataron maquinaria pesada, como excavadoras, para desmontar de manera ilegal 1.84 hectáreas de bosque subtropical nativo protegido ubicado en una zona ribereña. Con la tierra extraída construyeron un muro de contención o dique sin contar con planos de ingeniería ni permisos ambientales, con el objetivo de bloquear el flujo natural de agua y crear una gran reserva artificial para abastecer su plantación de arándanos.
La decisión fue tomada de forma negligente ante problemas previos con sus sistemas de riego. Sin embargo, la construcción del dique alteró el curso natural del arroyo y dejó sin agua suficiente a las explotaciones agrícolas vecinas que dependían de ese mismo caudal para sus cultivos.
El plan de dos agricultores para salvar sus cosechas terminó con una condena ambiental
Además, la intervención del río modificó la temperatura y la composición de nutrientes del agua, afectando el hábitat de especies locales y alterando el ciclo biológico de peces y macroinvertebrados. El estancamiento provocado por la reserva artificial también generó inundaciones en áreas cercanas y debilitó las riberas, causando una importante erosión del suelo.
Por las infracciones ambientales, Harpreet Pannu y Satvinder Pannu fueron condenados a pagar una multa de 100.000 dólares australianos, además de afrontar costos legales, por construir una represa de suministro de agua sin autorización y realizar desmontes ilegales en terrenos ribereños protegidos.
En pocas palabras
- Agricultores multados: Dos productores fueron sancionados con 100.000 dólares australianos por alterar ilegalmente un cauce hídrico.
- Daño ambiental: Modificaron un curso de agua para su finca, afectando un bosque nativo y el ecosistema ribereño.
- Consecuencias: La alteración del río provocó escasez de agua, inundaciones y erosión del suelo en zonas aledañas.