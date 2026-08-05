Alteraron un curso de agua para su finca, destruyeron un bosque y terminaron multados con 100.000 dólares

La decisión fue tomada de forma negligente ante problemas previos con sus sistemas de riego. Sin embargo, la construcción del dique alteró el curso natural del arroyo y dejó sin agua suficiente a las explotaciones agrícolas vecinas que dependían de ese mismo caudal para sus cultivos.

El plan de dos agricultores para salvar sus cosechas terminó con una condena ambiental

Además, la intervención del río modificó la temperatura y la composición de nutrientes del agua, afectando el hábitat de especies locales y alterando el ciclo biológico de peces y macroinvertebrados. El estancamiento provocado por la reserva artificial también generó inundaciones en áreas cercanas y debilitó las riberas, causando una importante erosión del suelo.

Por las infracciones ambientales, Harpreet Pannu y Satvinder Pannu fueron condenados a pagar una multa de 100.000 dólares australianos, además de afrontar costos legales, por construir una represa de suministro de agua sin autorización y realizar desmontes ilegales en terrenos ribereños protegidos.