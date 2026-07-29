Caminaba por el bosque e hizo un descubrimiento ligado a la guerra más grande

Las balas halladas eran de calibre .303 británico, lo que le dio a los investigadores importantes pistas sobre el descubrimiento.

Las balas halladas eran de calibre .303 británico, un modelo utilizado por la Real Fuerza Aérea. La limpieza de los metales expuso el símbolo "T7" sobre un tubo de cobre, un código correspondiente a sistemas de combustible de los motores Rolls-Royce Merlin. Dichas piezas propulsaban los famosos bombarderos pesados Lancaster.

Un avión antiguo

Un pescador extrajo del mar Báltico un fragmento de ala de un Lancaster durante el año 2009. Aquella enorme pieza apareció a muy poca distancia del descubrimiento actual. Piotr Piwowarczyk, director del museo, conectó ambos sucesos. "Podría ser la misma aeronave", comentó el directivo, para luego agregar que "la parte principal cayó" en el bosque.

Las autoridades aseguraron la zona del siniestro mientras notificaban a las instituciones encargadas de las tumbas de guerra. "Todavía tenemos muchas preguntas, probablemente más de una sorpresa por delante", declaró Milan Litwinowicz.

"El sitio debe examinarse profesionalmente. No podemos descartar que los restos de la tripulación estén enterrados bajo tierra", precisaron finalmente los representantes de la entidad.