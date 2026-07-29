Un civil paseaba por la naturaleza para recolectar frutos silvestres cuando presenció algo inusual. El sujeto caminaba cerca de la ciudad costera de Winoujcie, ubicada en Polonia, donde observó una misteriosa fosa llena de escombros metálicos. Así concretó un descubrimiento que llamó de inmediato la atención de los historiadores locales.
Caminaba por el bosque e hizo un descubrimiento ligado a la guerra más grande
En Polonia, un hombre logró un descubrimiento asombroso sobre un avión bélico caído en el bosque durante el último conflicto mundial
Un descubrimiento clave
Entre los restos esparcidos por la tierra removida había munición quemada junto con estructuras de aluminio. El recolector llevó una pieza suelta al Museo de Defensa Costera Fuerte Gerhard. Los especialistas notaron en el acto que las chapas formaban parte de un vehículo militar antiguo.
Wiktor Czeszewski, funcionario del museo, explicó los indicios iniciales. "La naturaleza de la chapa, la forma en que estaba remachada, los rastros de estructuras aéreas o la munición quemada sugerían que podríamos estar ante los restos de un avión", afirmó el experto ante la prensa europea.
Las balas halladas eran de calibre .303 británico, un modelo utilizado por la Real Fuerza Aérea. La limpieza de los metales expuso el símbolo "T7" sobre un tubo de cobre, un código correspondiente a sistemas de combustible de los motores Rolls-Royce Merlin. Dichas piezas propulsaban los famosos bombarderos pesados Lancaster.
Un avión antiguo
Un pescador extrajo del mar Báltico un fragmento de ala de un Lancaster durante el año 2009. Aquella enorme pieza apareció a muy poca distancia del descubrimiento actual. Piotr Piwowarczyk, director del museo, conectó ambos sucesos. "Podría ser la misma aeronave", comentó el directivo, para luego agregar que "la parte principal cayó" en el bosque.
Las autoridades aseguraron la zona del siniestro mientras notificaban a las instituciones encargadas de las tumbas de guerra. "Todavía tenemos muchas preguntas, probablemente más de una sorpresa por delante", declaró Milan Litwinowicz.
"El sitio debe examinarse profesionalmente. No podemos descartar que los restos de la tripulación estén enterrados bajo tierra", precisaron finalmente los representantes de la entidad.
En pocas palabras
- Hallazgo en Polonia: Un hombre descubrió restos de un avión de guerra en un bosque.
- Identificación experta: Piezas y municiones confirmaron que se trata de un bombardero Lancaster de la Segunda Guerra Mundial.
- Conexión histórica: El hallazgo podría corresponder a un avión del cual ya se había recuperado un fragmento de ala en el Mar Báltico.