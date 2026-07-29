Las nevadas en la alta montaña están instaladas y según el pronóstico del tiempo se extenderán varios días más. Un nuevo temporal afectará la cordillera por lo menos hasta el 5 de agosto. Mientras, en el llano siguen la temperaturas agradables y existe la posibilidad de viento Zonda para el viernes.
Pronóstico del tiempo: siguen las nevadas en la alta montaña y se extiende el temporal hasta agosto
Desde el viernes se espera que ingrese otro temporal con nevadas que se extenderá hasta el 5 de agosto, según el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo dijo a radio Nihuil que para este miércoles se espera que esté nublado con algunas lloviznas débiles por sectores con presencia de viento sur. La máxima rondaría los 19 grados.
Mientras, siguen las nevadas durante hoy en la alta montaña, pero la Ruta 7 estará habilitada hasta Punta de Vacas, por lo que turistas podrán llegar hasta los parques de nieve Los Puquios y Penitentes.
Por otro lado, la especialista detalló que el mes de julio terminará con temperaturas por encima de lo normal para la época, con un promedio de una mínima de 2,9 grados y una máxima de 14,7 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa otro temporal de nieve en alta montaña
Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que desde el jueves se intensifican las nevadas en la cordillera sur, y luego se extenderán hacia el resto de la alta montaña. "Todo el fin de semana habrá nevadas significativas", expresó.
Por su parte, Osvaldo Valle, del Centro de Fronteras, indicó que las nevadas se van a extender por lo menos hasta el 5 de agosto y recién entre el 6 y el 10 de agosto se espera una ventana sin precipitaciones.
Vialidad de Chile despejó los caracoles y avanzan hacia el complejo Los Libertadores para mantener la ruta en condiciones a pesar del temporal.
Mientras, del lado argentino, las máquinas de Vialidad Nacional despejaron la Ruta 7 hasta Punta de Vacas, hasta donde se puede transitar este miércoles, e intentan realizar la brecha sanitaria con Las Cuevas.
Además, recordó que es obligatoria la portación de cadenas e insistió con que los conductores estacionen en los lugares habilitados y no al costado de la ruta.