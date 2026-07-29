Pronóstico del tiempo: siguen las nevadas en la alta montaña y se extiende el temporal hasta agosto

El pronóstico del tiempo indica que siguen las nevadas en la alta montaña, pero la Ruta 7 estará habilitada para que los turistas lleguen a los parques de nieve Los Puquios y Penitentes.

Por otro lado, la especialista detalló que el mes de julio terminará con temperaturas por encima de lo normal para la época, con un promedio de una mínima de 2,9 grados y una máxima de 14,7 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa otro temporal de nieve en alta montaña

Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que desde el jueves se intensifican las nevadas en la cordillera sur, y luego se extenderán hacia el resto de la alta montaña. "Todo el fin de semana habrá nevadas significativas", expresó.

Por su parte, Osvaldo Valle, del Centro de Fronteras, indicó que las nevadas se van a extender por lo menos hasta el 5 de agosto y recién entre el 6 y el 10 de agosto se espera una ventana sin precipitaciones.

Foto: Gentileza

Vialidad de Chile despejó los caracoles y avanzan hacia el complejo Los Libertadores para mantener la ruta en condiciones a pesar del temporal.

Mientras, del lado argentino, las máquinas de Vialidad Nacional despejaron la Ruta 7 hasta Punta de Vacas, hasta donde se puede transitar este miércoles, e intentan realizar la brecha sanitaria con Las Cuevas.

Además, recordó que es obligatoria la portación de cadenas e insistió con que los conductores estacionen en los lugares habilitados y no al costado de la ruta.